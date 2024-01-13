13 Oca 2024 - 00:42- Gündem G:

Eski Kocaeli milletvekilinden tartışma yaratacak paylaşım: "Camileri siyasi parti şubesi yapmayın"

DYP Kocaeli eski milletvekili Halil İbrahim Artvinli sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu.

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Eski Kocaeli milletvekilinden tartışma yaratacak paylaşım: "Camileri siyasi parti şubesi yapmayın" mask
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DYP Kocaeli eski milletvekili Halil İbrahim Artvinli sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda din adamlarını(vaaz ve imam) zebanilere benzeterek, "Camiler kutsalımız,içinde olanlar,din adına tam bir rezalet." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım: "Din Adamı Camiler kutsalımız,içinde olanlar,din adına tam bir rezalet.İbadet için gittiğimiz mabette din adına konuşan çoğu vaaz ve imamlar,yaşam tarzımıza eş ve kızlarımıza hakaret etmekte zebani gibi cehennem tellallığı yapmaktalar.

CAMİLERİ SİYASİ PARTİ ŞUBESİ YAPMAYIN

Kul hakkında hırsızlık yolsuzluk hakkında ise kör ve sağırlar. Bunun için arada bir ortaya çıkan kuran dininden bahseden din adamları içimize su serpiyor.Din görevlileri camiler sizin babanızın çiftliği değil söylediklerinize ses çıkarmayan cemaat kutsal mabette saygısızlık yapmamaya çalışıyor. Onun gösterdiği saygıyı sizde gösterin. Camileri siyasi parti şubesi yapmayın Allah rızası için. Ve Allaha inanıyorsanız. Artvinli"

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13 Oca 2024 - 00:42 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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