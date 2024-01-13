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Kocaelispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Kocaelispor sosyal medya hesabından şehit olan 6 asker ve yaralanan 7 asker için başsağlığı mesajı yayımladı:

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Kocaelispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı mask

"Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
# şehit

13 Oca 2024 - 00:47 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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