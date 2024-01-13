Kocaelispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı

"Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
# şehit
Kocaelispor sosyal medya hesabından şehit olan 6 asker ve yaralanan 7 asker için başsağlığı mesajı yayımladı:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.