Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı sekize yükselmiştir. Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15’e yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
13 Oca 2024 - 01:19- Asayiş Güncelleme:
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 8 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.