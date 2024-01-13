13 Oca 2024 - 08:30 - Spor

YEŞİL SİYAHLILAR ARAYI AÇMAK İSTİYOR

Kocaelispor sezonun ikinci yarısının ilk maçını Manisa’da oynayacak. Bu dev maç için bugün İzmir’de kampa girecek takım, 45 dakika mesafedeki Manisa’ya geçecek. Manisa FK ile 5 maç oynayan ve 4’ünü kaybeden takım, şeytanın bacağını kırmak ve Göztepe ile Sakarya ile olan farkı açmak istiyor. Tabii 9 puan öndeki Eyüp’ün de takılmasını bekliyor, farkı kapamak istiyor.