- Spor

YEŞİL SİYAHLILAR ARAYI AÇMAK İSTİYOR

Kocaelispor sezonun ikinci yarısının ilk maçını Manisa’da oynayacak. Bu dev maç için bugün İzmir’de kampa girecek takım, 45 dakika mesafedeki Manisa’ya geçecek. Manisa FK ile 5 maç oynayan ve 4’ünü kaybeden takım, şeytanın bacağını kırmak ve Göztepe ile Sakarya ile olan farkı açmak istiyor. Tabii 9 puan öndeki Eyüp’ün de takılmasını bekliyor, farkı kapamak istiyor.

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YEŞİL SİYAHLILAR ARAYI AÇMAK İSTİYOR mask

ONBİR HEMEN HEMEN BELLİ GİBİ

Manisa maçının provasını Cluj ile Antalya’da yapan ekibimiz, ardından 4 transfer yapılınca, ideal on bir konusu yeniden masaya yatırıldı. Kalede Gökhan, sağ tarafta eski Manisalı Mehmet Yılmaz, savunmada Yusuf, Burak, solda Atila, önlerinde Vukoviç, Yusuf Cihat, Candeias, Beridze, Barış, Tanke dizilişiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 13.30’da başlaşacak maçı TRTSpor ve Beinsport Max naklen yayınlayacak.
# Antalya

13 Oca 2024 - 08:30 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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