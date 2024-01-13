YEŞİL SİYAHLILAR ARAYI AÇMAK İSTİYOR

ONBİR HEMEN HEMEN BELLİ GİBİ
Manisa maçının provasını Cluj ile Antalya’da yapan ekibimiz, ardından 4 transfer yapılınca, ideal on bir konusu yeniden masaya yatırıldı. Kalede Gökhan, sağ tarafta eski Manisalı Mehmet Yılmaz, savunmada Yusuf, Burak, solda Atila, önlerinde Vukoviç, Yusuf Cihat, Candeias, Beridze, Barış, Tanke dizilişiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 13.30’da başlaşacak maçı TRTSpor ve Beinsport Max naklen yayınlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.