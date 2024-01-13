AKP aday tanıtım toplantısı ertelendi

Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu.
Çatışmalarda 4 personel de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, sızmaya çalışan teröristlerden 12'sinin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki operasyonların da sürdüğünü açıkladı.
AKP ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ
Kuzey Irak’tan gelen şehit haberlerinin ardından AKP aday tanıtım toplantısının ertelendiği duyuruldu. Açıklamayı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptı.
Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" açıklamasında bulundu.
Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn @RTErdogan’ın kararıyla ertelenmiştir.
Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.
Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2024
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.