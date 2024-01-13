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İRAP toplantısında 2023 yılı değerlendirildi

Kocaeli AFAD koordinasyonundaki İRAP toplantısı sorumlu kurum ve kuruluşlarla ortak olarak gerçekleştirdi

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İRAP toplantısında 2023 yılı değerlendirildi mask

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonuyla Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Komisyon (İDK) Toplantısı Kocaeli AFAD merkezi salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan başkanlığında düzenlenen toplantıya eylemlerden sorumlu paydaşlar katıldı. Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Oruç, Kocaeli AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ve sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcileri hazır bulundu.

BÜYÜKŞEHİR SUNUM YAPTI

İDK toplantısında Kocaeli İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları eylemlerin mevcut durumu hakkında sunumlarını yaparak bilgi verdi. Toplantıda İSU, KBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, KBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, KBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve KBB Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı da sorumlu oldukları eylemlerin mevcut durumu hakkında sunumlarını yaparak bilgi sundu.
# değerlendirme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre

13 Oca 2024 - 09:32 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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