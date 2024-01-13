NURÇİN BUGÜN NE VAR? MOR PATATES TOPÇUKLARI

MALZEMELER:
▪️ 500 gram mor patates,
▪️ 3 dal taze soğan,
▪️ Yarım demet maydanoz,
▪️ Yarım limon,
▪️ 4 yemek kaşığı zeytinyağı,
▪️ Baharat (sumak),
▪️ Susam.
YAPILIŞI:
Patateslerin kabukları soyularak az su ile haşlanır, suyun hepsini çekmesi sağlanır. Haşlanan patatesler ezilir. İnce kıyılmış taze soğanlar, maydanoz, istenilen baharat, tuz, limon ve zeytinyağı patateslere eklenerek iyice karıştırılır. Karışımdan yuvarlak toplar yapılarak susama bulanır.
Hazırlanan toplar yenmeden önce glisemik indeksinin düşmesi için iyice soğuyana kadar bekletilir. Dirençli nişasta oluşması sağlanır. Bkz #sydirençlinişasta
“100 Yıl Yaşamak - Mavi Bölgelerin Sırları” belgeselinden öğrendiğimize göre; Uzun ömürlülerin yaşadığı Japon adası Okinawalıların beslenmelerinde %70 oranında mor patates yer alıyor. Türkiye’de üretilme başladıktan sonra biz de beslenmemize mor patatesi eklemeye çalışıyoruz.
Penn State Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma mor patatesteki antosiyaninlerin kanseri önleyici etkisini gösteriyor.
DOI: 10.1016/j.jnutbio.2017.01.012
Daha önce paylaştığımız mor patates videosunu da izleyin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.