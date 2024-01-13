NURÇİN BUGÜN NE VAR? MOR PATATES TOPÇUKLARI

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MALZEMELER:

▪️ 500 gram mor patates,

▪️ 3 dal taze soğan,

▪️ Yarım demet maydanoz,

▪️ Yarım limon,

▪️ 4 yemek kaşığı zeytinyağı,

▪️ Baharat (sumak),

▪️ Susam.

YAPILIŞI:

Patateslerin kabukları soyularak az su ile haşlanır, suyun hepsini çekmesi sağlanır. Haşlanan patatesler ezilir. İnce kıyılmış taze soğanlar, maydanoz, istenilen baharat, tuz, limon ve zeytinyağı patateslere eklenerek iyice karıştırılır. Karışımdan yuvarlak toplar yapılarak susama bulanır.

Hazırlanan toplar yenmeden önce glisemik indeksinin düşmesi için iyice soğuyana kadar bekletilir. Dirençli nişasta oluşması sağlanır. Bkz #sydirençlinişasta

“100 Yıl Yaşamak - Mavi Bölgelerin Sırları” belgeselinden öğrendiğimize göre; Uzun ömürlülerin yaşadığı Japon adası Okinawalıların beslenmelerinde %70 oranında mor patates yer alıyor. Türkiye’de üretilme başladıktan sonra biz de beslenmemize mor patatesi eklemeye çalışıyoruz.

Penn State Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma mor patatesteki antosiyaninlerin kanseri önleyici etkisini gösteriyor.

DOI: 10.1016/j.jnutbio.2017.01.012

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