KKTC'den şehit askerler için taziye mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Irak’ta terör örgütünün saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

AA'nın haberine göre; Töre, saldırıda şehit olan askerlere ilişkin, “Kıbrıs Türk Halkı olarak her koşulda Anavatanımız Türkiye’nin acısını en derinden hissetmekle birlikte terörle mücadelede aynı kararlılıkla her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Meclisi Başkanı, “Çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun." dedi.

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL’DEN TAZİYE MESAJI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, sosyal medya üzerinden, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Üstel mesajında, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da şehitler için taziye, yaralı askerler için acil şifa dileğinde bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ertuğruloğlu'nun, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun.” değerlendirmesine yer verildi.