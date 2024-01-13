Kocaeli'deki fabrikada işçiler mağdur mu ediliyor?

Türk Metal'in örgütlü olduğu Federal Mogul'da, sendikanın aldığı grev kararı sonrasında üretime dokunan eylem aşamasına geçildi. Sendika fazla mesai yapmama kararı alırken, fabrikada çalışan Federal Mogul işçileri ikilemde kaldı. İşçiler maaşların zaten düşük olduğu fabrikada sendikanın fazla mesaiye kalmayalım kararının işçilere zarar verdiğini şu sözlerle dile getirdi.
BİZİ MESS Mİ YOKSA SENDİKA MI CEZANLANDIRIYOR
"Merhaba Federal Mogul İzmit bugün itibariyle fazla mesaiye kalmama eylemi yapma kararı aldı. Aldığımız maaş 15 bin lira bir de mesai yasaklandı. Sendika bizi mi cezalandıracak yoksa MESS yönetimini mi? Her gün bir saat duralım izin alın patrondan çok zor değil zaten izin almadan bir şey yapamıyorsunuz."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.