Kocaeli'deki fabrikada işçiler mağdur mu ediliyor?

Türk Metal'in örgütlü olduğu Federal Mogul'da, sendikanın aldığı grev kararı sonrasında üretime dokunan eylem aşamasına geçildi. Sendika fazla mesai yapmama kararı alırken, fabrikada çalışan Federal Mogul işçileri ikilemde kaldı. İşçiler maaşların zaten düşük olduğu fabrikada sendikanın fazla mesaiye kalmayalım kararının işçilere zarar verdiğini şu sözlerle dile getirdi.

BİZİ MESS Mİ YOKSA SENDİKA MI CEZANLANDIRIYOR

"Merhaba Federal Mogul İzmit bugün itibariyle fazla mesaiye kalmama eylemi yapma kararı aldı. Aldığımız maaş 15 bin lira bir de mesai yasaklandı. Sendika bizi mi cezalandıracak yoksa MESS yönetimini mi? Her gün bir saat duralım izin alın patrondan çok zor değil zaten izin almadan bir şey yapamıyorsunuz."