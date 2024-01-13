Ulvestad yeniden gündemde

SEZON BAŞINDA KABUL ETMEMİŞTİ

Sezon başında Kocaelispor’un teklifini kabul etmeyip Polonya ekibi Pogon’a transfer olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ulvestad ile yeniden görüşmeler başlandı. Pogon’da mutlu olmadığı öğrenilen tecrübeli oyuncu için Kocaelispor yeniden teklif yaptı. Sezon başında yoğun mesai harcanılan Ulvestad’ın takıma kazandırılması için yeniden mesai harcanmaya başlandı. Zaruri hale gelen 8 numara transferi için temsilcimiz, Norveçli oyuncu ile görüşüyor.