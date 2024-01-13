- Spor

Ulvestad yeniden gündemde

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor’da gündem yeniden Ulvestad. Sezon başında binbir çaba ile takıma kazandırılmaya çalışılan oyuncu için yeniden girişimler başladı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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Ulvestad yeniden gündemde mask
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SEZON BAŞINDA KABUL ETMEMİŞTİ

Sezon başında Kocaelispor’un teklifini kabul etmeyip Polonya ekibi Pogon’a transfer olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ulvestad ile yeniden görüşmeler başlandı. Pogon’da mutlu olmadığı öğrenilen tecrübeli oyuncu için Kocaelispor yeniden teklif yaptı. Sezon başında yoğun mesai harcanılan Ulvestad’ın takıma kazandırılması için yeniden mesai harcanmaya başlandı. Zaruri hale gelen 8 numara transferi için temsilcimiz, Norveçli oyuncu ile görüşüyor.
# Kocaelispor

13 Oca 2024 - 10:41 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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