Ulvestad yeniden gündemde

SEZON BAŞINDA KABUL ETMEMİŞTİ
Sezon başında Kocaelispor’un teklifini kabul etmeyip Polonya ekibi Pogon’a transfer olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ulvestad ile yeniden görüşmeler başlandı. Pogon’da mutlu olmadığı öğrenilen tecrübeli oyuncu için Kocaelispor yeniden teklif yaptı. Sezon başında yoğun mesai harcanılan Ulvestad’ın takıma kazandırılması için yeniden mesai harcanmaya başlandı. Zaruri hale gelen 8 numara transferi için temsilcimiz, Norveçli oyuncu ile görüşüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.