Haşim Arda: “Yuvama geri döndüm”

“HER ZAMAN KALBİMDEYDİ”

Yarın oynanacak olan Manisa FK maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Haşim Arda şu ifadeleri kullandı: “Yuvama döndüğüm için mutluyum. Zaten ailem de burada. Memleketimiz Kocaeli. Mutluyum. Tekrardan yuvama geri döndüm. Kocaelispor'a geri döndüm. Her zaman kalbimin köşesinde Kocaelispor vardı. Bu formayı giymek yine tekrar nasip oldu.

“ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VAR”

Aslında baktığımız zaman yabancılar bir tarafta olur, Türkler bir tarafta olur ama burada öyle bir şey yok. Herkes iç içe. Çok güzel bir ortam var. Müthiş bir ortam var takımda. Herkes çok sıcakkanlı karşıladı. Müthiş, ortam çok güzel. Pazar günü tabi ki de zor bir maç oynayacağız. Onlar da önemli transferler yaptı ama kampta da iyi hazırlandık. Bu hafta içi de iyi hazırlandık. Zor bir maç olacak ama Kocaelispor'un olduğu yerde her zaman 3 puan vardır. 3 puan için gideceğiz. Allah'ın izniyle alacağız inşallah.