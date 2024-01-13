13 Oca 2024 - 10:58- Spor G:

Beridze: “Galibiyet serisine başlamak istiyoruz”

Kocaelispor’un Gürcü yıldızı Giorgi Beridze, Manisa maçında galibiyet alıp, galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirtti. Beridze, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizdi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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Beridze: “Galibiyet serisine başlamak istiyoruz” mask
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“BULUNDUĞUMUZ KONUMU KORUYACAĞIZ”

Beridze şu şekilde konuştu: “Sezonun ilk yarısını ikinci olarak bitirdik. Hazırlık kampını da iyi geçirdik. Hazır bir şekilde geldik. Şu anki pozisyonumuzu korumak için de, savunmak için de hazırız. Manisa’da alacağımız galibiyet için de hazırız. Aynı şekilde o maçtan alacağımız galibiyetle galibiyet serilerine başlamak istiyoruz. Takım içindeki arkadaşlık seviyesi inanılmaz derecede iyi. Bu tip şeyler bir takım olma adına çok önemli şeylerdir. Tabii ki aynı zamanda bunların iyi seviyede olması, sahaya da yansıyıp sahada daha iyi işler çıkaracağımız anlamına gelmektedir.”

13 Oca 2024 - 10:58 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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