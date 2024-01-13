Beridze: “Galibiyet serisine başlamak istiyoruz”

“BULUNDUĞUMUZ KONUMU KORUYACAĞIZ”
Beridze şu şekilde konuştu: “Sezonun ilk yarısını ikinci olarak bitirdik. Hazırlık kampını da iyi geçirdik. Hazır bir şekilde geldik. Şu anki pozisyonumuzu korumak için de, savunmak için de hazırız. Manisa’da alacağımız galibiyet için de hazırız. Aynı şekilde o maçtan alacağımız galibiyetle galibiyet serilerine başlamak istiyoruz. Takım içindeki arkadaşlık seviyesi inanılmaz derecede iyi. Bu tip şeyler bir takım olma adına çok önemli şeylerdir. Tabii ki aynı zamanda bunların iyi seviyede olması, sahaya da yansıyıp sahada daha iyi işler çıkaracağımız anlamına gelmektedir.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.