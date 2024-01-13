Bu zam çok ocak söndürür!

Yeni yılla birlikte gelen zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Akaryakıt, kömür derken şimdi de mutfak tüpleri zamlandı. Yeni fiyatları görenler ise şaştı kaldı…
MUTFAK TÜPÜ FİYATLARI
Etiketlere yansıyan zam sonrasında 12 kiloluk mutfak tüpünün fiyatı 20-25 TL bandında arttı. Bu artış sonrası 12 kiloluk mutfak tüpü 580 TL, 2 kiloluk mutfak tüpü de 5-6 TL arasındaki zamla 135 TL oldu.
12 kiloluk tüp fiyatlarında yaşanan artış, önceki aya göre %5,25’lik bir artışı işaret ediyor. Fiyatlar geçen yılla kıyaslandığında ise tüp fiyatlarında %100’lük bir artış söz konusu.
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.