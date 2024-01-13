13 Oca 2024 - 11:11- Ekonomi G:

Bu zam çok ocak söndürür!

Yeni yıl zamlarından mutfak tüpü de nasibini aldı. Tüp fiyatları öyle bir arttı ki bu zam ocak söndürür dedirtti. İşte, mutfak tüpü fiyatlarındaki son durum…
Bu zam çok ocak söndürür! mask

Yeni yılla birlikte gelen zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Akaryakıt, kömür derken şimdi de mutfak tüpleri zamlandı. Yeni fiyatları görenler ise şaştı kaldı…

MUTFAK TÜPÜ FİYATLARI
Etiketlere yansıyan zam sonrasında 12 kiloluk mutfak tüpünün fiyatı 20-25 TL bandında arttı. Bu artış sonrası 12 kiloluk mutfak tüpü 580 TL, 2 kiloluk mutfak tüpü de 5-6 TL arasındaki zamla 135 TL oldu.

12 kiloluk tüp fiyatlarında yaşanan artış, önceki aya göre %5,25’lik bir artışı işaret ediyor. Fiyatlar geçen yılla kıyaslandığında ise tüp fiyatlarında %100’lük bir artış söz konusu.

Kaynak: KARAR
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13 Oca 2024 - 11:11 - Ekonomi

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