Kömür sobadan önce ciğerinizi yakacak!

KÖMÜR FİYATLARI
Farklı tür ve markalara göre farklılık gösteren kömür fiyatları, son zamanlarda iyice artışa geçti. Soma Devlet Kömürü 25 kiloluk paketi 275 TL’ye satılırken, Şahin İthal Rus Kömürü’nün 25 kilosu ise 375 TL’ye satışta. Ton başı fiyatlar ise 6.500 ile 8.800 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Fiyatlardaki artış dar gelirli vatandaşları zorlarken, uzmanlar da doğalgaz fiyatlarında artışın devam edeceğini ve bu durumun soba ile kömür talebini artıracağını ifade ediyor.
Kaynak: KARAR
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.