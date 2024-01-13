Kömür sobadan önce ciğerinizi yakacak!

KÖMÜR FİYATLARI

Farklı tür ve markalara göre farklılık gösteren kömür fiyatları, son zamanlarda iyice artışa geçti. Soma Devlet Kömürü 25 kiloluk paketi 275 TL’ye satılırken, Şahin İthal Rus Kömürü’nün 25 kilosu ise 375 TL’ye satışta. Ton başı fiyatlar ise 6.500 ile 8.800 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Fiyatlardaki artış dar gelirli vatandaşları zorlarken, uzmanlar da doğalgaz fiyatlarında artışın devam edeceğini ve bu durumun soba ile kömür talebini artıracağını ifade ediyor.

Kaynak: KARAR