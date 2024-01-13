- Gündem

Kocaeli’deki nakliyat firması çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Derince’de Deniz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir nakliyat firması bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki nakliyat firması çok sayıda personel alacak mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Derince’de Deniz Mahallesi’nde faaliyet gösteren Denmar Depoculuk Nakliyat firması bünyesinde istihdam etmek üzere 20-45 yaş aralığında en az ilköğretim mezunu olmak şartıyla 11 erkek beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

13 Oca 2024 - 12:42 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.689.259 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL