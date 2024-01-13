13 Oca 2024 - 12:42 - Gündem

Kocaeli’deki nakliyat firması çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Derince’de Deniz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir nakliyat firması bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak.