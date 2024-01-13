Başkan aday adayı Cihan Soyluçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı:" Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."dedi.
- Siyaset
SOYLUÇİÇEK'TEN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova Belediye Başkan Aday Adayı Cihan Soyluçiçek, Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.