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Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Gebze İnönü Mahallesi 1946. Sokak’ta ikamet eden Necati Akçay(74) zatürre hastalığı sebebiyle vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
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Emekli öğretmen ve 2 çocuk babası olan Necati Akçay’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Yumrukaya Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığında toprağa verildi.
# emekli, çocuk

13 Oca 2024 - 14:01 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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