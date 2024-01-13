Koyun, AA muhabirine, Antalya kampının faydalı ve verimli geçtiğini; birliğin, bütünlüğün ve kaynaşmanın sağlandığı çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti.

Ara transfer döneminde birer forvet ve orta saha oyuncusu transfer etmeyi planladıklarını aktaran Koyun, bununla ilgili çalışmanın netleşmediğini kaydetti.

Koyun, ligde 2. sırada yer aldıklarını dile getirerek, "Bulunduğumuz yeri korumaya çalışacağız. Şehrin ve camianın beklentisi de bu. Takım da şehir de yönetim de teknik heyet de buna hazır." dedi.

Takımda iyi havanın mevcut olduğuna değinen Koyun, insanların kulüpten beklentisinin bulunduğunu ve bu beklentiyi futbolcular ile teknik heyetin yerine getireceğine inandıklarını dile getirdi.

Ligin ikinci devresine iyi başlangıç yapmak istediklerini aktaran Koyun, "Maç maç düşünerek hareket ediyoruz. O haftaki maçı en iyi şekilde geçmeyi amaçlıyoruz. Her maçın final olduğunu düşünerek çalışıyoruz." diye konuştu.

Koyun, ikinci devrenin ilk maçı olan Manisa Futbol Kulübü deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirterek, "Arkasından sahamızda karşılaşacağımız Eyüpspor'u eli boş göndermek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.