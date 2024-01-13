Kocaelispor'u ikinci yarının başında zorlu maçlar bekliyor

Mazisinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, ilk devrenin son 2 maçında 5 puan kaybı yaşadı. Buna rağmen 17 maçta elde ettiği puanlar, Kocaelispor'un üst sıralarda yer almasını sağladı.

"Süper Lig" hedefiyle Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Körfez ekibi için ikinci devrenin ilk maçlarında sahadan galibiyetlerle ayrılmak önem taşıyor.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kocaelispor, ikinci devrenin ilk 3 maçında, sırasıyla deplasmanda Manisa Futbol Kulübü, evinde Eyüpspor, yine dış sahada Altay'la karşılaşacak.

İkinci devrelerin ilk maçlarında puan kayıpları

2001-2002 sezonundan bu yana "1. Lig" formatıyla düzenlenen organizasyonda 7 sezon mücadele eden yeşil-siyahlılar, ikinci devrelerin ilk 3 maçında puan kaybı yaşadı.

Körfez temsilcisi sırasıyla ikinci devrelerin ilk 3 maçında 2003-2004 sezonunda 4, 2004-2005'te 2, 2005-2006'da 8, 2006-2007'de 7, 2007-2008'de 5, 2009-2010 ve 2021-2022'de ise 9'ar puan kaybetti.

Yeşil-siyahlıların, 1. Lig'de mücadele ettiği 7 sezonda ikinci devre oynadığı ilk 3 maç verileri şöyle:

Sezon Oynadığı Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik Puan 2003-2004 3 1 0 2 5 2004-2005 3 2 0 1 7 2005-2006 3 0 2 1 1 2006-2007 3 0 1 2 2 2007-2008 3 1 1 1 4 2009-2010 3 0 3 0 0 2021-2022 3 0 3 0 0



