NEFES: SEN UYURSAN HERKES ÖLÜR

Gözlerim doldu…

Ağlayamadım…

O an ben de şehit olmak istedim…

Vatanın gencecik çocukları şehit olurken, biz fazlalığız bu dünyada…

Böyle hissettim…

Tıpkı depremde yaşamını yitiren 50 bin Kocaelili öldükten sonra kendi yaşamımı fazlalık gördüğüm gibi…

Fazla mı empati yapıyorum…

Hayır…

.u sabah işe gitmeyecektim…

Evden çalışacaktım…

Yapamadım…

Gazeteye attım kendimi…

Bu satırlar yazana kadar da bir saat geçti…

Artık kabullenemiyorum şehitler vatanı beklerken, kentin içinde cipleriyle tur atanları, boyanıp boyanıp sokaklara erken avına çıkanlara, göbek şov yapanlara, bunlara kanan salaklara katlanamıyorum…

Karlar içinde şehit düşen çocukları empatiyle anlamaya çabalıyorum…

Ama ateş düştüğü yeri yakıyor…

Nefes filmini izleyenler bilir…

Orada nöbette uyuyan asker için tüm mangayı içtimaya çeken komutanın sözleri şöylüyor:

Uyursan ölürsün… Uyursan arkadaşların ölür… Uyursan sen sen sen ölürsün… Sen öldün Mardinli... Şenit düşersin… Annene bir mektup gönderirler, baban içine içine ağlar, TV’de de bir kadın çıkar, 1 dakikada senin adını söyler o kadar…

Uyursanız ölürsünüz…

Ve uyuyoruz…

Ateş düştüğü yeri yakıyor…

İçim yandı yine…

Çocuklarımız vatan için ölürken, kendimi fazlalık hissettim…

Beni de öldürün !..