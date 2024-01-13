Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Kocaeli’ye dair projelerini anlattı. Toplantıya YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, YRP İl eski başkanı Mehmet Aras, il yönetimi ve partililer katıldı.

“HOCAMIZ TÜRKİYE’YE HİTAP EDİYOR”

YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “ 2024 yerel seçimleri noktasında Kocaeli’miz büyükşehir belediye başkan adaylarını ve ilçelerini belirleyerek bu ayın sonu itibari ile tüm belediye başkana dayalı açıklanmış olarak arazide olacağı Türkiye’yi karış karış gezeceğiz. Kocaeli’mize hayırlı olsun hoş geldi sefalar getirdi Adayımız Aydal bey. Siyasi yelpazede birçok soru soruyorsunuz, hocamız basın kanallarında Türkiye’ye hitap ediyor. Aldığımızda burada da Kocaeli ne kazanacak kazanamazsa ne kaybedecek onu görseller ile anlatacak.

“ 31 MART AKŞAMI ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK”

Gölcük Ahmet Eren, Başiskele Uğur Yüksel, Derince Gökhan Açık, Darıca Fatma Kurtuluş , Kandıra Levent Gödek, diğer ilçelerde de belediye başkana adaylarımızı belirlemek için son düzlükteyiz. Açıklanan belediye başkan adaylarımız yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Tüm Kocaeli’yi karış karış gezerek tüm ilçelerimizde çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız. Hocamız da Kocaeli’mizi temsil ederek Kocaeli’ye vereceği birçok hizmeti sizinle paylaşacak. Biz Kocaeli olarak ana kademe, kadın kollarımızla tek vücut olacak çalışacağız. 31 Mart akşamı çok şey değişecek. Biz yaptık bundan sonra da yapacaklarımızı görseller ile beraber sizlere göstereceğiz. Biz tecrübeli bir kadroyuz. 30 yıl sonra bu özlemi sizlerle birlikte paylaşacağız.”