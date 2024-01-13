HODRİ MEYDAN'DAN VEFAT PAYLAŞIMI!

Hodri Meydan'ın X hesabından yaptığı paylaşımla, "Tribünümüzün tanınan ve sevilen isimlerinden Necdet Sürgit kardeşimizin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Necdet kardeşimize Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Tribünümüzün tanınan ve sevilen isimlerinden Necdet Sürgit kardeşimizin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Necdet kardeşimize Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/BL5aJiMfbK — Hodri Meydan (@hodrimeydantd89) January 13, 2024