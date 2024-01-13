13 Oca 2024 - 14:13- Spor G:

HODRİ MEYDAN'DAN VEFAT PAYLAŞIMI!

Hodri Meydan, sosyal medya hesabından tribünde tanınan ve sevilen isimlerinden Necdet Sürgit'in vefat haberini paylaştı.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
HODRİ MEYDAN'DAN VEFAT PAYLAŞIMI! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Hodri Meydan'ın X hesabından yaptığı paylaşımla, "Tribünümüzün tanınan ve sevilen isimlerinden Necdet Sürgit kardeşimizin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Necdet kardeşimize Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz."
# büyük

13 Oca 2024 - 14:13 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.689.259 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL