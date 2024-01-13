HODRİ MEYDAN'DAN VEFAT PAYLAŞIMI!

Hodri Meydan'ın X hesabından yaptığı paylaşımla, "Tribünümüzün tanınan ve sevilen isimlerinden Necdet Sürgit kardeşimizin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Necdet kardeşimize Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz."
Tribünümüzün tanınan ve sevilen isimlerinden Necdet Sürgit kardeşimizin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Necdet kardeşimize Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/BL5aJiMfbK
— Hodri Meydan (@hodrimeydantd89) January 13, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.