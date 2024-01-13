Doğan Aydal projelerini anlattı

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Kocaeli’ye dair projelerini anlattı. 1863 Ocakbaşı restoranda gerçekleşen toplantıya YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, YRP İl eski başkanı Mehmet Aras, il yönetimi ve partililer katıldı.

“LAF ÜRETİYORSANIZ ANCA KOLTUĞUN KEYFİNİ SÜRERSİNİZ”

Aydal konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “ “Biz Kocaeli değil 81 vilayeti en ücra köşelerine kadar inceleyerek kitap hazırlamıştık. Kocaeli için hazırladığımız bölümü sizlere göstereceğiz. Eğer bir yeri tam bilmiyorsanız çözüm de üretemezsiniz bizim yaptığımız şey buydu. Bunu neden gösteriyorum çünkü biz canımız sıkıldı da bir yere aday olalım demedik. Biz özellikle sanayi kentlerinde Yeniden Refah belediyeciliğini sizlere göstermeliyiz. Eğer projeleriniz gerçekçi ise bir şehri habat edebilirsiniz. Laf üretiyorsanız anca koltuğun keyfini sürersiniz.

“MESLEK OKULLARINDA Kİ AZALMA ÇOK ÖNEMLİ”

Okul öncesi eğitimde okul sayımızı azaltmışız. Ya okullarda ki para artışı fazladır ya da öğrenci gönderilmiyordur okullar kapanmıştır. Meslek okullarında ki azalma çok önemli. Ya gerekli özen gösterilmiyor. Sanayi şehrinde ara meslek okulların azalması doğru bir çözümleme değil. Tarım alanlarında yüzde 19’da azalma var. Çözümlerimizi tarımla ilgilide çözümlemeliydik. Buna da önlem almalıyız. Belediye başkanı şehirdeki tüm sorunları çözümleyip çözüm bulmalıdır.

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HÜKÜMET İLE İLİŞKİMİZİ SICAK TUTACAĞIZ”

Bir şehre gittiğinizde en azından şunu bilmelisiniz o kentte çok iyi bir belediye başkanı vardır sizin söyleyecek lafınız yoktur. İzmit’ten Gebze’ye metro yapılacağı söylenmiş, metro yok, Körfez derince metro yok, Gölcük Başiskele yol tarif edilmiş o yol yok. Otopark var mı? Şehrin bu problemi çözülmemiş, marina yapılmamış, Yahya Kaptan’dan stadyuma giden yol yapılmamış, Güneş santralleri yapılmamış, Körfez ray projesi yapılmamış, sular temiz değil kirli bir hava soluyoruz bunlara çözüm bulunmamış. Diyorlar ki hükümet olmazsanız topal ördek olursunuz. Topal ördek belediye başkanı değil o bölgenin halkıdır. Biz elimizden geldiğince hükümet ile ilişkimizi sıcak tutacağız. Onlar bizim hükümetimiz, düşman ülkenin hükümeti değil. Belediyenin kendi kaynakları var, onları iyi kullanacağız

“KOCAELİ HALKININ HAYATLARINI KURTARACAK BİR PROJE SUNACAĞIZ”

Deprem erken uyarı merkezi Kuracağız. Sıcak su kaynakları fay hatlarının üzerinde. Deprem hiç bitmeyecek. Nereden faydalanarak Kocaeli’ye yardımcı olabilirim diye bakıyoruz. Ben depremi engelleyemem ancak halkımı kurtarabilirim. Yaygın olan bir projeyi yapabilirsem Kocaeli halkının hayatlarını kurtaracak bir proje sunacağız. Gölcük’ün etrafına kuracağız. Ve Belediye olarak bir şey olduğu anda uyaracağız.

“KOCAELİ’Yİ İSTANBUL’U BESLEYEN BİR ŞEHİR YAPACAĞIZ”

Teknolojisiz yapabilirsiniz ancak yiyecek içecek yoksa sorun olur. Biz tarım projeleri ile Kocaeli’yi İstanbul’u besleyen bir şehir yapacağız. Besleyeceğiz. Çünkü nakliye çok pahalı ve fiyatları arttırıyor. Biz çiftçilerimize gübrenin nasıl 10’da bir fiyatına elde edileceğini anlatacağız. Sıvı gübre üretimini göstereceğiz. Kocaeli’yi sadece sanayi şehri değil İstanbul’u ayağa kaldıran tarım şehri yapacağız.

“BEŞ SENEDE BU DÜŞÜNÜLEMEMİŞSE EKSİKLİK VAR DEMEKTİR”

Bunu da Japonya’da gördük, gittik arabamızdan bizi indirdiler paramızı yatırdık, daha sonra ise arabamızı bu şekilde park ettiler. Dar alanda binlerce arabayı park edecek olan sistemı bizde yapacağız. Beş senede bu düşünülememişse eksiklik var demektir. Araçları aşağıdan alıyor kendisi gidip yerleştiriyor tekrar çağırdığınız ’da da geliyor. Kocaeli’nin dar alanlarına bunları yapacağız ve Kocaeli’nin park problemi kalamayacak.

“BU PROJELERİ İLK OLARAK KOCAELİ’YE GETİRECEĞİZ”

Biz Türkiye geneli projeler üzerinde çalışıyoruz. Ama seçilirsem ilk olarak Kocaeli’ye getireceğiz. Nötron Jeneratörleri, Bor Füzyonu, Tuz Bazlı Toryum Santrali, Düşman Sihaların Kodlarına girip etkisizleştirme projesi. Türkiye’deki tüm üretim merkezlerini gezmeye çalışan biriyim. Çağıracağız ve bu projeleri hazırlayan kişiler burada anlatacak. Toryum Santrali’ni Kocaeli’ye kurmayı düşünüyoruz. Kokmayın radyasyonu yok. Yeniden Refah Partisi deyince orada bir duracaksınız. Bizim yüreğimiz Türkiye için atıyor. Sizlerin yardımı olursa Kocaeli’de atacak bu yürek.”