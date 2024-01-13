Doğan Aydal anlattı: "Trafik sorunu nasıl çözülecek"

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Kocaeli’ye dair projelerini anlattı. Toplantıda YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, YRP İl eski başkanı Mehmet Aras, il yönetimi ve partililer katıldı. Aydal programda geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyareti sırasında Monaray Projesini neden yapmadıkların sorduğunu dile getirerek bu projeyi Kocaeli için düşündüklerini dile getirdi.

“BU BİR GEREKÇE DEĞİLDİR”

Aydal konuşmasında “ Buranın en önemli problemlerinden bir tanesi trafik. Geçtiğimiz haftalarda geçmiş belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Monoray projesini neden yapmadıklarını sordum. Beğenmedim dedi. Bu kadar. Tek kelime. Bu bir gerekçe değildir.

“TRAFİK SIKINTISI OLMAYAN BİR ŞEHİRDE YAŞAYACAKSINIZ”

Hangi ülkelerde nasıl olduğunu göstereceğim. Burada neden metro yapamazsınız çünkü trafik durur. Size 5 yıl sabredin metro yapacağım dersem yalan söylemiş olurum yapmayacağım. Ama belediye başkanı olursam siz 5 yıl trafik sıkıntısı olmayan bir şehirde yaşayacaksınız. Hiçbir yerde kazma delme olmadan çok kısa süre içerisinde yapıyorsunuz metronun üçte biri fiyatına. Bunun projeleri de hazırlandı. Çaresiz şehirlerin çözümüdür Monaray. Biz geliyoruz diyorsak geliriz.”