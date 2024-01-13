Kartepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışın ardından kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı merkezde pistler kullanıma açıldı.
Kayak merkezine gelenler, Samanlı Dağları'nın zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak yapma imkanı buluyor.
Merkezindeki otelin genel müdürü Erhan Dündar, AA muhabirine, son günlerdeki yağışla kar kalınlığının istenilen seviyeye geldiğini söyledi.
19 pistin kullanıma açıldığını vurgulayan Dündar, "Hafta sonu da kar yağışı bekliyoruz. Hava kayak yapmak için çok güzel. Misafirlerimizi ağırlamak için hazırız. Kayakseverleri Kartepe'ye bekliyoruz." diye konuştu.
Dündar, Kartepe'ye günübirlik gelmek isteyenlerin hem kayak merkezindeki pistleri hem de kızak pistlerini kullanabileceklerini kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.