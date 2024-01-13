YRP'li Doğan Aydal'ın seçim beyannamesindeki projeleri neler?

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Kocaeli’ye dair projelerini anlattı. 1863 Ocakbaşı restoranda gerçekleşen toplantıya YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, YRP İl eski başkanı Mehmet Aras, il yönetimi ve partililer katıldı.
İŞTE AYDAL’IN SEÇİM BEYANNAMESİNDE YER ALAN PROJELER:
1. Deprem erken uyarı istasyonları projesi
2. Tarım ile uğraşan köylülerimize, üreticilerimize sıvı ve azot gübre desteği projesi
3. Elektrik masraflarını azaltmak için güneş enerjisi projesi
4. Güneş enerjisi ile seracılık projesi
5. Köylerine dönecek gençler ile tarım ürünlerine artı değer katma projesi6. Kenevir projesi
7. Otomatik park sistemli otopark projesi
8. Engelli vatandaşlarımız için yardımcı aletler – cihazlar üreten fabrika kurulacak
9. Gençlerimiz için bilimsel araştırmalarını destekleyen, “melek yatırımcı destekli” teknopark projesi10. Sanayicilerin talep ettiği meslek adamı yetiştirme projesi
11. Özel bir ekiple, sensör ilave edilmiş insansız hava aracı ve uydu verileri kullanılarak yapılacak deniz suyu kirliliği mücadelesi projesi
12. Özel bir ekip kurularak yapılacak fabrika gazları – filtre denetim projesi
13. Körfez çamurundan başta kadmiyum olmak üzere ağır metal kazanım projesi
14. Kanalizasyon atıklarından kompost tesislerinin kurulması projesi
15. Su masraflarını azaltma projesi
16. Mümkün olan her yere bisiklet ve elektrikli scooter yolları yapılacak
17. Emekli memur ve işçiler için tatil kampları yapılacak
18. Monaray Projesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Bu şehir için olmazsa olmaz tek ihtiyaç HALK EKMEK FAB. sıdır Bu konuyu programına alan başkan KBB Başkanlığını kazanacak en güçlü adaydır.Milletin geçim derdi olduğu müddetçe bu konu kaçınılmazdır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.