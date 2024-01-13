YRP'li Doğan Aydal'ın seçim beyannamesindeki projeleri neler?

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Kocaeli’ye dair projelerini anlattı. 1863 Ocakbaşı restoranda gerçekleşen toplantıya YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, YRP İl eski başkanı Mehmet Aras, il yönetimi ve partililer katıldı.

İŞTE AYDAL’IN SEÇİM BEYANNAMESİNDE YER ALAN PROJELER:

1. Deprem erken uyarı istasyonları projesi

2. Tarım ile uğraşan köylülerimize, üreticilerimize sıvı ve azot gübre desteği projesi

3. Elektrik masraflarını azaltmak için güneş enerjisi projesi

4. Güneş enerjisi ile seracılık projesi

5. Köylerine dönecek gençler ile tarım ürünlerine artı değer katma projesi6. Kenevir projesi

7. Otomatik park sistemli otopark projesi

8. Engelli vatandaşlarımız için yardımcı aletler – cihazlar üreten fabrika kurulacak

9. Gençlerimiz için bilimsel araştırmalarını destekleyen, “melek yatırımcı destekli” teknopark projesi10. Sanayicilerin talep ettiği meslek adamı yetiştirme projesi

11. Özel bir ekiple, sensör ilave edilmiş insansız hava aracı ve uydu verileri kullanılarak yapılacak deniz suyu kirliliği mücadelesi projesi

12. Özel bir ekip kurularak yapılacak fabrika gazları – filtre denetim projesi

13. Körfez çamurundan başta kadmiyum olmak üzere ağır metal kazanım projesi

14. Kanalizasyon atıklarından kompost tesislerinin kurulması projesi

15. Su masraflarını azaltma projesi

16. Mümkün olan her yere bisiklet ve elektrikli scooter yolları yapılacak

17. Emekli memur ve işçiler için tatil kampları yapılacak

18. Monaray Projesi