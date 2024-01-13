YRP'li Doğan Aydal ithal aday söylemlerine yanıt verdi

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Kocaeli’ye dair projelerini anlattı. 1863 Ocakbaşı restoranda gerçekleşen toplantıya YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, YRP İl eski başkanı Mehmet Aras, il yönetimi ve partililer katıldı. İthal aday ithamlarına cevap veren Doğan Aydal, “Devleti yönetmiş, müsteşar olmuş birinin, özgeçme dikkatli bakın. Kocaeli’ye gelmiş olmasından memnun olacağına doğum yerine bakıyorsunuz” şeklinde yanıt verdi.

“MEMNUN OLACAĞINIZA”

Devleti yöneten Vali, Emniyet Müdürü ve Rektörün Kocaelili olmadığına dikkat çeken Aydaş, “Vali buralı değil, emniyet müdürü buralı değil, rektör buları değil. Biz Türkiye'yi yönetmekte yükümlüyüz. Devleti yönetmiş, müsteşar olmuş birinin, özgeçmişine dikkatli bakın. Kocaeli’ye gelmiş olmasından memnun olacağına doğum yerine bakıyorsunuz. Malatyalılar da bana kızıyor” dedi

“HİZMET ETMEYE GELDİM”

Kocaeli’ye gelmesinin tek sebebi olduğunu ifade eden Aydal, “Tek sebebi, Erbakan Hocamızın vasiyeti. Önemli noktalarda olan siyasetçilerin buradan olmasını isterseniz tüm önemli bürokratları değiştirin. Ben buraya hizmet etmeye geldim. Bu kadar projesi bir koltuğa oturmak için yapmadım. Ben devletin idaresindeki en üst noktaya oturmuş kişiyim” dedi.