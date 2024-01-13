Doğan Aydal Karaosmanoğlu ile ne görüştü?

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Kocaeli’ye dair projelerini anlattı. 1863 Ocakbaşı restoranda gerçekleşen toplantıya YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, YRP İl eski başkanı Mehmet Aras, il yönetimi ve partililer katıldı. Kentsel dönüşüm ile ilgili soruları yanıtlayan Kentsel dönüşümün iki tarafı sıkıntılıdır. Herkes kentsel dönüşümü yıkılmakta olan binalar için konuşur. Yeni binalar da yıkılabilir. Taban sistemlerinin değişmesi lazım. Bunların da çözümü için çalışıyoruz” dedi.

“ADAYLIĞI ÇEKİLECEK Mİ?”

İstifası istendiği iddialarına da cevap veren Aydal genel merkezden yapılan paylaşıma da cevap verdi. Aydal, “Paylaşmalarına ihtiyaç bile yoktu. Ben konuşurken kendi fikirlerim diye anlatıyorum. Genel Başkan adına konuşmuyorum, bu işin söz kesicisi Genel Başkan Fatih Erbakan’dır. Adaylığının niye geri çekilmeyeceğini açıklayan Aydal, “İlan ettiğimiz hiçbir adayı geri çekmeyeceğiz. Genel Başkanımız tutarlı biridir” dedi.

DOĞAN AYDAL NE YAPSIN?

23 gündür neden sadece 1 kere Kocaeli’ye gelmedi sorusunu yanıtlayan Aydal, “ Doğan Aydan ne yapsın? Genel Başkan Vekili, Televizyonların çağırdığı 3 isimden biri televizyonların çağırdığı 3 kişiden biri. Elinizdeki kitapçıkları kim hazırladı? Bunların hazırlığı, bu bölgeye ait çalışmaların tamamlanması. Buradayım ama siz görmüyorsunuz. Olmadığım günlerde bile geceleri 04.00’a kadar çalıştığım günler var. Gelmediğim günlerde etkime bakın. Bütün şehir beni tanıdı dlmı tanımadı mı? Yarından sonra daha da tanıyacaklar. Ben sokakları rahat dolaşan biriyim. Sevgili halkım ile kucaklaşacağız. Ben buraya görev yapmaya geldim. Bir sebepten dolayı olmazsa son rüyam bu değil. Ben elimden geleni yaptım” dedi.

“TECRÜBEYE HÜRMET DUYARIM”

İbrahim Karaosmanoğlu ziyaretinin sebebini ve konusunu anlatan Aydal, “Ben tecrübeye hürmet duyan biriyim. Kendisini önceden tanıyorum. Kardeşi Hüseyin beyi Ankara’dan tanıyorum. Bir vesile abisini de tanıyorum. Her kişi geçmişte ne yaptı diye incelemek zorundayim. Monorayı Karaosmanoğlu Bey’in neden yapmadığını sordum. Bunu sormak benim vazifem. O kadar. Hangi ilçeye kimi atacağımız konusunda il başkanımız ve eski il başkanım danıştığım kişidir. Dolayısıyla Mehmet Aras beyi yabana atmayın. Buranın gelmişini geçmişini biliyor. Her fikre hürmet eden biritim. Kendi iç işlerimiz ile soru sormayı zül ederim” dedi.