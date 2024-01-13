CHP'Lİ HAKAN TANTA’DAN ÖRGÜT VE BİRLİKTELİK VURGUSU

Mahalle temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen programda örgüt ve birliktelik vurgusu yapan Tanta, ön seçimin yapılacak olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek ön seçim örgütümüz için bir lütuf değildir, aksine bir haktır, bu hakkı teslim edenlere teşekkür ediyorum ifadelerinde bulundu.

Programda mahalle temsilcilerinin yanı sıra İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Necat Çakır, Mehmet Baştan, Mehmet Baştürk, Ertuğrul Malçok, Arsal Arısal, Mustafa Zengin, Süleyman Şen, geçmiş dönem İzmit İlçe Başkanları Alpaslan Seymen, Hakan Çakar ve Saffet Koşar da yer aldı.

Konuşmasında partideki geçmişi ve adaylık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Tanta, ön seçimin coşku içerisinde ve en yoğun katılım ile gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaparak bu konuda tüm mahalle temsilcilerinin büyük bir özveri ve heyecan ile çalışma yapacaklarına dair inancının tam olduğunu ifade etti. Örgüt ile belediye arasındaki mesafenin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Tanta, parti örgütünün denklemde olmadığı bir başarı hikayesi yazmanın asla mümkün olmadığının altını çizdi.

Samimi bir ortamda devam eden toplantı, mahalle temsilcileri arasından söz almak isteyenlerin sözlerini tamamlamasının ardından sona erdi.