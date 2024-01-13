13 Oca 2024 - 15:21- Asayiş G:

Necmettin Kaya annesini kaybetti

Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği’nin önceki dönem başkanlarından, kentimizin tanınmış simalarından olan ve ABD’de ticaretini sürdüren Mardinli Necmettin Kaya’nın annesi Hacı Fatma Kaya hayatını kaybetti.

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Necmettin Kaya annesini kaybetti mask

8 çocuk ve 40 torun sahibi olan 88 yaşındaki Fatma Kaya’nın bugün sabah saatlerinde kalp rahatsızlığı dolayısıyla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldığı, yoğun bakım servisindeki tedavisine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

CENAZESİ YARIN
Fatma Kaya’nın cenazesi 14 Ocak 2024 Pazar günü (Yarın) İzmit Topçular Turan Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# çocuk, 2024

13 Oca 2024 - 15:21 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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@izmitli - Necmettin başkanımızın annesine Allahtan gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun başkanımızın ve ailesinin başı sağ olsun Allah sabırlar versin

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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