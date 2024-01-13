Necmettin Kaya annesini kaybetti

8 çocuk ve 40 torun sahibi olan 88 yaşındaki Fatma Kaya’nın bugün sabah saatlerinde kalp rahatsızlığı dolayısıyla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldığı, yoğun bakım servisindeki tedavisine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

CENAZESİ YARIN

Fatma Kaya’nın cenazesi 14 Ocak 2024 Pazar günü (Yarın) İzmit Topçular Turan Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.