Necmettin Kaya annesini kaybetti

8 çocuk ve 40 torun sahibi olan 88 yaşındaki Fatma Kaya’nın bugün sabah saatlerinde kalp rahatsızlığı dolayısıyla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldığı, yoğun bakım servisindeki tedavisine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.
CENAZESİ YARIN
Fatma Kaya’nın cenazesi 14 Ocak 2024 Pazar günü (Yarın) İzmit Topçular Turan Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
@izmitli - Necmettin başkanımızın annesine Allahtan gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun başkanımızın ve ailesinin başı sağ olsun Allah sabırlar versin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.