Barış Eczanesi'nin açılışına protokol akın etti

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI
Barış Özmen’in tüm konukları ile yakından ilgilendiği açılış merasimine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, CHP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Emirşah Torun, AKP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Hayrettin Deniz, AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkan Yardımcısı Erdal Durmuş, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, MHP Körfez İlçe Başkan Vekili Cevat Kara, işletme sahibi Barış Özmen’in ailesi, yakınları, çevre esnaf ve çok sayıda davetli katıldı.
SÖĞÜT TEBRİK ETTİ
Törende konuşan katılan konuklarını selamlayan Barış Eczanesi’nin sahibi Barış Özmen, “Konuklarımızı burada bir arada görmek çok güzel. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra konuşan belediye başkanı Şener Söğüt ise “Körfez ilçemizde yeni bir işletmenin açılıyor olması mutluluk verici. Ayrıca genç bir eczacı olarak Barış kardeşimi tebrik ediyorum. Çamlıtepe Mahallemizde Barış Eczanemizin açılışını protokol üyelerimizle birlikte yapıyoruz. İlçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez - Hani nerde protokol akın etmiş göremedim ben gören varsa yazsın lütfen benim bildiğim protokol vali kaymakam başsavcı emniyet müdürü il başkanları Büyükşehir belediye başkanı birtanesi yok sadece ilçe belediye başkanı var birde iyi parti CHP belediye Başkan adayları var …Abdullah eryarsoy gümbür gümbür geliyor ekibini güzel kurarsa başarır Şener Başkan gibi yaparsa oda gider…
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.