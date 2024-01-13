- Sağlık

Barış Eczanesi'nin açılışına protokol akın etti

Körfez ilçede yeni bir işletme daha hizmete girdi. İlçede yaşayan ve Erzurumlu kimliği ile bilinen genç Eczacı Barış Özmen’in sahibi olduğu Barış Eczanesi’nin açılışı geçtiğimiz gün gerçekleşen görkemli bir törenle gerçekleşti. Kent genelinden çok sayıda protokol mensubunun hazır bulunduğu açılış merasimi oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

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Barış Eczanesi'nin açılışına protokol akın etti mask
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PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

Barış Özmen’in tüm konukları ile yakından ilgilendiği açılış merasimine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, CHP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Emirşah Torun, AKP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Hayrettin Deniz, AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkan Yardımcısı Erdal Durmuş, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, MHP Körfez İlçe Başkan Vekili Cevat Kara, işletme sahibi Barış Özmen’in ailesi, yakınları, çevre esnaf ve çok sayıda davetli katıldı.

SÖĞÜT TEBRİK ETTİ

Törende konuşan katılan konuklarını selamlayan Barış Eczanesi’nin sahibi Barış Özmen, “Konuklarımızı burada bir arada görmek çok güzel. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra konuşan belediye başkanı Şener Söğüt ise “Körfez ilçemizde yeni bir işletmenin açılıyor olması mutluluk verici. Ayrıca genç bir eczacı olarak Barış kardeşimi tebrik ediyorum. Çamlıtepe Mahallemizde Barış Eczanemizin açılışını protokol üyelerimizle birlikte yapıyoruz.  İlçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

# Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, CHP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Emirşah Torun, İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkan Yardımcısı Erdal Durmuş, MHP Körfez İlçe Başkan Vekili Cevat Kara, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül, AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, AKP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Hayrettin Deniz, aday, AKP, yeni, chp, çevre

13 Oca 2024 - 16:03 - Sağlık

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Körfez - Hani nerde protokol akın etmiş göremedim ben gören varsa yazsın lütfen benim bildiğim protokol vali kaymakam başsavcı emniyet müdürü il başkanları Büyükşehir belediye başkanı birtanesi yok sadece ilçe belediye başkanı var birde iyi parti CHP belediye Başkan adayları var …Abdullah eryarsoy gümbür gümbür geliyor ekibini güzel kurarsa başarır Şener Başkan gibi yaparsa oda gider…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Ocak 16:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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