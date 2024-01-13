Barış Eczanesi'nin açılışına protokol akın etti

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

Barış Özmen’in tüm konukları ile yakından ilgilendiği açılış merasimine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, CHP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Emirşah Torun, AKP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Hayrettin Deniz, AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkan Yardımcısı Erdal Durmuş, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, MHP Körfez İlçe Başkan Vekili Cevat Kara, işletme sahibi Barış Özmen’in ailesi, yakınları, çevre esnaf ve çok sayıda davetli katıldı.

SÖĞÜT TEBRİK ETTİ

Törende konuşan katılan konuklarını selamlayan Barış Eczanesi’nin sahibi Barış Özmen, “Konuklarımızı burada bir arada görmek çok güzel. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra konuşan belediye başkanı Şener Söğüt ise “Körfez ilçemizde yeni bir işletmenin açılıyor olması mutluluk verici. Ayrıca genç bir eczacı olarak Barış kardeşimi tebrik ediyorum. Çamlıtepe Mahallemizde Barış Eczanemizin açılışını protokol üyelerimizle birlikte yapıyoruz. İlçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.