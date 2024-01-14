KÖRFEZ KAFAYI TARZAN'A TAKTI! HEDEF GALİBİYET!

Manisa Futbol Kulübü ile Kocaelispor Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Mehmet Ali Özer yönetecek.
Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile ilk maçına çıkacak Ege ekibi, evinde 3 puan hedefliyor. Zirve takibine devam eden Kocaelispor da kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamayı istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.