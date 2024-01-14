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KÖRFEZ KAFAYI TARZAN'A TAKTI! HEDEF GALİBİYET!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK sahasında Temsilcimiz Kocaelispor'la kaşı karşıya gelecek.

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KÖRFEZ KAFAYI TARZAN'A TAKTI! HEDEF GALİBİYET! mask
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Manisa Futbol Kulübü ile Kocaelispor Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Mehmet Ali Özer yönetecek.

Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile ilk maçına çıkacak Ege ekibi, evinde 3 puan hedefliyor. Zirve takibine devam eden Kocaelispor da kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamayı istiyor.
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14 Oca 2024 - 00:00 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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