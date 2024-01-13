- Siyaset

Erdoğan, Bahçeli ve Akşener görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Bahçeli ve Akşener görüştü mask

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Kaynak: CUMHURİYET
# Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Kilit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terör örgütü, PKK, cumhurbaşkanı

13 Oca 2024 - 16:36 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.689.259 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL