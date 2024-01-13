Erdoğan, Bahçeli ve Akşener görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.