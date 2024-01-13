Kimler kaç yaşında emekli olabilir? İşte kademeli emeklilik senaryoları

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için çıkarlan yasayı kaçıranlar için emekli olmanın başka bir alternatifi olarak 'kademeli emeklilik' görülüyor. Şu an için konu hakkında resmi bir açıklama gelmese de kademeli emeklilik senaryoları gündemde.

Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanlar kısmi emeklilikten yararlanabilecek.

İşte, kademeli emeklilik senaryoları ile kademeli emeklilik hakkında merak edilenler...

KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

KİMLER KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR?

Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI

Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün, "Orta Vadeli Program ve Makroekonomik Görünüm" programında Kademeli emeklilik düzenlemesi ile ilgili, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" dedi.

Habertürk'ten Can Baytak'ın aktardığına göre, ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor:

• 9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

• 2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

• 2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

• 2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

• 2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

• 2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

• 2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

• 2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

• 2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

• 2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

Kaynak: CUMHURİYET