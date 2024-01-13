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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık ne kadar düşecek?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de sıcaklık ne kadar düşecek?

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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık ne kadar düşecek? mask
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık düşecek mi? Kar yağışı olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığı yarın -2'ye kadar düşecek. Yeni haftada ise sıcaklıkların artması ancak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:
# yeni, Hava, kar

13 Oca 2024 - 17:13 - Gündem

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