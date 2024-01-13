Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık ne kadar düşecek?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık düşecek mi? Kar yağışı olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığı yarın -2'ye kadar düşecek. Yeni haftada ise sıcaklıkların artması ancak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: