Kocaeli’de ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı konferans düzenlendi

Kocaeli Aydınlar Ocağı ile Yeniden Aydınlanma Derneği tarafından Fuar içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı konferans düzenlendi. Konferansa Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu’nun yanı sıra Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Gürkan Uysal, Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Şenses, Eski dönem Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ahsen Okyar, siyasi partilerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

9 VATAN EVLATININ ŞEHİT HABERİNİ ALDIK

Konferansta açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Gürkan Uysal konuşmasının başında 9 şehitimizi anarak başladı. Uysal, “Bu vatan evladının hepimizin işte kardeşi, akrabası, komşusu olan bu ana kuzularının vatan evlatlarının şehadet haberini aldık. Evlere yine ateş düştü. Hatta bir fotoğraf var. Hepiniz görmüşsünüzdür onu. Şehitlerden bir tanesini ailesi deprem çadırında yaşıyor. Bu defa bir deprem çadırına geldi şehit haberi. Ve bunun acımızı daha da harlayan bir şey oldu.

RAUF DENKTAŞI RAHMETLE ANIYORUM

Bugün başka bir günün daha yıl dönümü. Türk mukavemet teşkilatının önemli isimlerinden ve Kıbrıs'ta mücadelenin sembol isimlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın da vefat yıl dönümü bugün. Bu vesileyle kendisi rahmetle ve hayırla anıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İLE NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR

Uysal’ın ardından söz alan Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Şenses konuşmasına şehitlere rahmet ve yaralılara şifa dileyerek başladı. Şenses konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Gösterdiğimiz ölçüde geçmişi anlayabilir ve onun kıymetini bilebiliriz. Geldikleri gibi giderler diye ileri görüşlü bir kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'le ne kadar gurur duysak etsek azdır. Şair Yahya Kemal Mondros Mütarekesi için kaleme aldığı 1918 adlı şiirinde de dediği gibi; “Ölenler öldü. Kalanlar da mustarip kaldık.”

TERÖRLE MÜCADELE ABD İŞ BİRLİĞİYLE OLMAZ

Konferans’ın konuk konuşmacısı olan Dr. Naim Babüroğlu ise konuşmasında şunları söyledi, “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatırken ağzımdan çıkan her sözcük bir belgeye dayalı. Ancak bazen kendi değerlendirmem şeklinde yorumlar yapacağım tabii ki. Bundan önce dün yaşanan olayla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Kahraman şehitlerimizin kanlarıyla yeşeren bu vatan eğer kahraman şehitlerimiz olmasaydı bugün burada konuşma fırsatımız olmayacaktı. 1984’ten bugüne terörle verilen bu mücadele 39 yıldır devam ediyor. Terör mücadele tarihi açısından incelediğinde güvenlik güçlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısı göze çarpıyor. Hiç kuşku yok bir başarı var. Devlet’inde bir başarı grafiği var. Türkiye ne yapmalı iç cephesini kuvvetli tutmalı, kutuplaşma olmaması lazım. Bunun yanı sıra bölücü terör örgütünü ortadan kaldıracak ya operasyonlar ya da tedbirler alınmalıdır. Bu ABD ile iş birliğiyle olmaz.”

Konferans Emekli Tuğgeneral olan Dr. Naim Babüroğlu’nun Atatürk’ün hayatını ve hatıratlarını anlatmasıyla son buldu. Konferans’ın ardından Babüroğlu’na plaket ve çiçek taktim edildi.