Midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde M.S. yönetimindeki 41 J 4028 plakalı midibüs ile M.B. idaresindeki 16 AEN 588 plakalı hafif araç çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 41 D 2218 plakalı otomobile çarparak durabildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada midibüste bulunan 2 kadın yolcu yaralandı.Yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.