Midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde M.S. yönetimindeki 41 J 4028 plakalı midibüs ile M.B. idaresindeki 16 AEN 588 plakalı hafif araç çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 41 D 2218 plakalı otomobile çarparak durabildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada midibüste bulunan 2 kadın yolcu yaralandı.Yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.