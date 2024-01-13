Terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Sabri Yalım Parkı'na yürüdü.
Burada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin isimleri okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Grup adına açıklama yapan Muhammet Hanefi Akbulut, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
Akbulut, devletin, terör yuvalarına yaptığı harekatlarla şehitlerin kanlarını yerde bırakmadığını, bırakmayacağını dile getirerek, terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.
Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğuna dikkati çeken Akbulut, şöyle devam etti:
"Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı şer odakları. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor."
Acil ateşkes çağrılarını yineleyen Akbulut, herkesin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
Akbulut, uluslararası kuruluşların ve devletlerin, İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için acil adım atması gerektiğini ifade ederek, Filistin'e on yıllardır zulmeden İsrail'e gereken yaptırımların uygulanmasını talep etti.
Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
kurt - Adamlar şehitlere bir rahmet okudu, 10 kere İsrail, Gazze dedi. Kardeşlm ulaştırma bakanı geçen gün açıklama yaptı ''Gazze saldırısı başladığından beri günde Türkiye'den İsrail'e 8 gemi gidiyor'' diyor, daha neyi anlamıyorsun. ''Devletimiz İsrail'le ticareti kesmiyor.'' BoŞ konuşma... Protesto edeceksen İsraille ticareti engellemeyen akepelileri protesto edeceksin, Limana gidip gemilerle ticaret yapan iş adamlarını protesto edeceksin, Küreciğe, İncirliğe gidip ABD üslerini protesto edeceksin. Ya da git Mavi Marmara gemisine bin Gazzeye git. O alana şehit Türk askerleri için gittiysen Filistin bayrağıyla gitmeyeceksin. Filistin bayrağının üzerindeki kırmızı rengin ne anlama geldiğini bilmiyormusun da Şehit cenazesine o bayrakla geliyorsun.
Eroldemirbek - askerlerime üzülürüm
Şehitler Umurunuzda Mı - Bugün 9 şehit var umurunuzda mı? Geçen haftalarda da bir o kadar şehit verdik. AKP bu nedenle aday tanıtma toplantısını ertelemişmiş, siz hala filistinde misiniz? Yazıklar olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.