Terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Sabri Yalım Parkı'na yürüdü.

Burada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin isimleri okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Hanefi Akbulut, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Akbulut, devletin, terör yuvalarına yaptığı harekatlarla şehitlerin kanlarını yerde bırakmadığını, bırakmayacağını dile getirerek, terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğuna dikkati çeken Akbulut, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı şer odakları. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor."

Acil ateşkes çağrılarını yineleyen Akbulut, herkesin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Akbulut, uluslararası kuruluşların ve devletlerin, İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için acil adım atması gerektiğini ifade ederek, Filistin'e on yıllardır zulmeden İsrail'e gereken yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​