Manisa’yı yenelim, Göztepe’yi geçelim!

BU KEZ BAŞKA

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Manisa FK’yı konuk etmiş ve sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Sezon başında transferlerin takıma dahil olmaması ve oturmamış bir Kocaelispor olduğu için Manisa FK karşısında mağlup olmuştuk. Ancak şu an çok farklı bir Kocaelispor ile mücadele edecekler. Sezon başındaki Kocaelispor ile şimdiki Kocaelispor arasında dağlar kadar fark var. Yapılan transferler, oturmuş bir takım. 0-2’lik mağlubiyetin acısını çıkaracak bir Kocaelispor ile karşı karşıyalar…

OĞUZ VE EMİR YOK

Temsilcimiz Kocaelispor yarın Manisa FK karşısında kritik bir maça çıkacak. Kocaelispor’un bu maçta 2 eksiği var. Kart cezalısı olan Emir Ortakaya ve sakatlığı bulunan Oğuz Ceylan mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan takımda başka eksik bulunmuyor. Devre arasında kamp süreci geçiren ve 6 gündür Brunga Tesisleri’nde çalışam temsilcimiz Manisa FK maçına tamamen hazır durumda.

MAÇIN KÜNYESİ

Manisa FK - Kocaelispor

STAT: Mümin Özkasap Stadyumu

SAAT: 13.30

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter, Raşit Yorgancılar

YAYIN: TRT Spor, Bein Sport Max, Kocaeli Gazetesi ( canlı anlatım)



KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Burak Öksüz

Atila Turan

Mehmet Yılmaz

Vukovic

Cihat Çelik

Candeias

Barış Alıcı

Beridze

Tanque

MANİSA FK MUHTEMEL ONBİR

Alperen Uysal

Bedirhan Altınbaş

Tugay Kaçar

Graovac

Furkan Doğan

Gakpa

Burak Altıparmak

Diallo

Oğuz Gürbulak

Topalli

Sandro Lima