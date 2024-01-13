Manisa’yı yenelim, Göztepe’yi geçelim!

BU KEZ BAŞKA
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Manisa FK’yı konuk etmiş ve sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Sezon başında transferlerin takıma dahil olmaması ve oturmamış bir Kocaelispor olduğu için Manisa FK karşısında mağlup olmuştuk. Ancak şu an çok farklı bir Kocaelispor ile mücadele edecekler. Sezon başındaki Kocaelispor ile şimdiki Kocaelispor arasında dağlar kadar fark var. Yapılan transferler, oturmuş bir takım. 0-2’lik mağlubiyetin acısını çıkaracak bir Kocaelispor ile karşı karşıyalar…
OĞUZ VE EMİR YOK
Temsilcimiz Kocaelispor yarın Manisa FK karşısında kritik bir maça çıkacak. Kocaelispor’un bu maçta 2 eksiği var. Kart cezalısı olan Emir Ortakaya ve sakatlığı bulunan Oğuz Ceylan mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan takımda başka eksik bulunmuyor. Devre arasında kamp süreci geçiren ve 6 gündür Brunga Tesisleri’nde çalışam temsilcimiz Manisa FK maçına tamamen hazır durumda.
MAÇIN KÜNYESİ
Manisa FK - Kocaelispor
STAT: Mümin Özkasap Stadyumu
SAAT: 13.30
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter, Raşit Yorgancılar
YAYIN: TRT Spor, Bein Sport Max, Kocaeli Gazetesi ( canlı anlatım)
KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR
Gökhan Değirmenci
Yusuf Abdioğlu
Burak Öksüz
Atila Turan
Mehmet Yılmaz
Vukovic
Cihat Çelik
Candeias
Barış Alıcı
Beridze
Tanque
MANİSA FK MUHTEMEL ONBİR
Alperen Uysal
Bedirhan Altınbaş
Tugay Kaçar
Graovac
Furkan Doğan
Gakpa
Burak Altıparmak
Diallo
Oğuz Gürbulak
Topalli
Sandro Lima
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.