Trendyol 1. Lig: Adanaspor: 1 - Boluspor: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar
30. dakikada sağ kanattan Tunahan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Posmac'ın kafayla indirdiği topu Avramovski röveşata ile ağlara yolladı. 0-1
38. dakikada Kayamba, Lukaku’ya yaptığı sert faul sonrası gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
47. dakikada Adanaspor sağdan serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Ferhat’ın ortasında Fernandes’ten seken top penaltı noktasında bulunan Oberlin’in önüne düştü. Oberlin sert şutu kendi arkadaşı Fernandes’e çarparak geri döndü.
61. dakikada Adanaspor ceza yayı içerisinde serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Oberlin düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi. 1-1
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, N. Dinçer Demir, Harun Güngör
Adanaspor: Ahmet Said, Evren Korkmaz, Lukaku (Hakkı Türker dk. 70), Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım (Ferhat Katipoğlu dk. 46), Harun Alpsoy, Kubilay Aktaş (Dabo dk.46), Fernandes, Burhan Tuzun (Metehan Altunbaş dk. 60), Diakite (Cem Güzelbay dk. 85), Oberlin
Yedekler: Arda Akbulut, Devran Şenyurt, Hıdır Aytekin, Yepie, Hakan Eroğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Boluspor: Çağlar Akbaba, Kerem Paykoç (Bettaieb dk. 78), Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 72), Onur Ulaş, Posmac, Avramovski, Oğuz Güçtekin, Kubilay Sönmez (Diarrassouba dk. 72), Vüsal Isgandarli (Furkan Demir dk. 82), Kayamba, Tunahan Çiçek (Anıl Koç dk. 46)
Yedekler: İsmail Çipe, Safa Kınalı, Erdem Reis, Tolunay Artuç, Arda Köksal
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Avramovski (dk. 30) (Boluspor), Oberlin (dk. 61) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Kayamba (dk. 37) (Boluspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.