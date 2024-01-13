Bodrum farklı yendi: 4-0

Maçtan dakikalar
3. dakikada Burak’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Gökdeniz’in vuruşunda top ağlarla buluştu. Futbolcular golün ardından asker selamı verdi. 1-0
13. dakikada rakibin müdahalesi sonrası Burak yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. VAR kararıyla pozisyonun çizgide olduğu gerekçesiyle karar serbest vuruşa çevrildi.
31. dakikada Üzeyir’in ceza sahasına ortasında Kenan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
81. dakikada Ahmet’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
85. dakikada Eren’in ceza sahası içine yaptığı ortada topu alan Samet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
Hakemler: Yunus Dursun, Oğuz Terzi, Egemen Savran
Bodrum FK: Diogo, Celutska, Erkan (Halil dk. 75), Samet Yalçın, Kenan, Omar (Ali Eren dk. 83), Üzeyir, Musah (Ahmet dk. 63), Gökdeniz (Haqi dk. 74), Furkan, Burak (Eray dk. 83)
Yedekler: Bahri, Eren, Adem
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Giresunspor: Erkan, Talha, Cekdar, Şahin, Ertuğrul (Muhammet dk. 84), Kadir, Mehmet, Enishan (Kasım dk. 84), Ahmet (Mert Han dk. 46), Anıl, Faruk,
Yedekler: Göktan, Alperan, Fatih, Emirhan, Şenelhami, Emre, Arda
Teknik Direktör: Serhat Güler
Goller: Gökdeniz (dk. 3), Kenan (dk. 31), Burak Çoban (dk. 81), Samet Yalçın (dk. 85) (Bodrum FK)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.