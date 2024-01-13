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Bodrum farklı yendi: 4-0

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 4-0'lık skorla mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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Bodrum farklı yendi: 4-0 mask

Maçtan dakikalar
3. dakikada Burak’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Gökdeniz’in vuruşunda top ağlarla buluştu. Futbolcular golün ardından asker selamı verdi. 1-0
13. dakikada rakibin müdahalesi sonrası Burak yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. VAR kararıyla pozisyonun çizgide olduğu gerekçesiyle karar serbest vuruşa çevrildi.
31. dakikada Üzeyir’in ceza sahasına ortasında Kenan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
81. dakikada Ahmet’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
85. dakikada Eren’in ceza sahası içine yaptığı ortada topu alan Samet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Hakemler: Yunus Dursun, Oğuz Terzi, Egemen Savran
Bodrum FK: Diogo, Celutska, Erkan (Halil dk. 75), Samet Yalçın, Kenan, Omar (Ali Eren dk. 83), Üzeyir, Musah (Ahmet dk. 63), Gökdeniz (Haqi dk. 74), Furkan, Burak (Eray dk. 83)
Yedekler: Bahri, Eren, Adem
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Giresunspor: Erkan, Talha, Cekdar, Şahin, Ertuğrul (Muhammet dk. 84), Kadir, Mehmet, Enishan (Kasım dk. 84), Ahmet (Mert Han dk. 46), Anıl, Faruk,
Yedekler: Göktan, Alperan, Fatih, Emirhan, Şenelhami, Emre, Arda
Teknik Direktör: Serhat Güler
Goller: Gökdeniz (dk. 3), Kenan (dk. 31), Burak Çoban (dk. 81), Samet Yalçın (dk. 85) (Bodrum FK)
# karar

13 Oca 2024 - 18:48 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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