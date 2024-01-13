- Asayiş

Komutanlardan yaralı askerlere ziyaret

Kuvvet komutanları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.

Demirören Haber Ajansı
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Komutanlardan yaralı askerlere ziyaret mask

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a dönerken; kuvvet komutanları da Şırnak'taki hastanede yaralı Mehmetçikleri ziyaret etti.  

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Askerleri de gören komutanlar, acil şifa dileklerini iletti.
# sağlık, cumhurbaşkanı, Hava, ziyaret

13 Oca 2024 - 19:42 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Kürşad Akıncı - Ziyaret edeceğinize asker hastanelerini harp akademisini açın.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Ocak 20:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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