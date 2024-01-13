6 ilçe karanlığa gömülecek! 14 Ocak elektrik kesintisi!

|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, UZUNBEY
|ADALET SK., ADEM YAVUZ CD., ALAZLI, ALAZLI SK., ALTUNHISAR CD., ANKARA. CD., AYBALA SK., BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DUYGU SK., EFE SADIK CD., EGEMEN SK., ERGÜN SK., GAMZELİ SK., GEÇİTLİ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., IHLAMUR SK., İLİM CD., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, MESELIK, MEŞELİK SK., METİN, MİS SK., NAZLI, NERGİZ SK, NERGİZ SK., OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE SK., RÜYA, SARMAŞIK SK., SELIMIYE, SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SEMAVER SK., SENER, SEVİLEN SK., SEZGİ SK., SUBASI, SÜRMELI, SÜRMELİ, YAPRAK SK., YASA, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD.
|14.01. 2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU, DERBENT, FATİH, MASUKIYE, MAŞUKİYE
|ABANOZ SK., ADİL CD., AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AKASYALI SK., AKÇAOĞLU SK., AKGERDAN, AKGERDAN SK., ALAY CD., ALKAN SK., ALTAN, ALTAN SK., AMBARLI SK., ANAMUR SK., ANIL SK, ARAS SK., ARDA SK., ASEL, ASEL SK, BALKOVANI SK., BATI SK., BILDIR SK., BİGA SK., CENGİZ SK., CEYDANUR SK, ÇEVRİM SK., ÇINAR, ÇINAR SK., DALYAN SK., DEMİR SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., DİCLE CD., DOGU, DÖNEMEÇ, DÖNEMEÇ SK., DÜZEN, DÜZEN SK., ELİF SK., EMSAL, EMSAL SK., ENSAR SK., ERBAS, ERBAŞ SK., ERTUGAY SK., ERTÜRK SK., ESENYEL SK., GEÇİT SK., GÖKAY SK., GÖL, GÖL SK., GÜLSEVEN CD., GÜMÜŞHAN SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., HASEKİ SK., HAYRAT SK., HUZUR, HUZUR SK., İHLASLI SK., İMRENLİ SK., KAHVE, KAHVE SK., KALBUR SK., KARAOĞLAN SK., KAYA SK., KEFALET SK., KEKİK SK., KERVANDERE SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIROĞLU SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILAY, KIZILAY CD., KIZILCA SK., KIZILCIK, KIZILERİK SK., KRİSTAL SK., KULOĞLU SK., KURŞUN SK., KUTUP YILDIZI, KUTUP YILDIZI SK, MEŞELİ SK., METANET SK., MİRZA SK., MORLEYLAK SK., NARİN SK., OTOBAN CD., OVA SK., OVACIK SK., ÖZATA SK., PINARCIK SK., REŞİTBEY CD., RIHTIM SK., SAHA SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SEÇKİN SK., SEFAYOLU, SEFAYOLU SK., SEHIT ÖMER HALISDEMIR, SEREN SK., SILA SK., SIZMA SK., ŞEHİT ERDİNÇ SATIRER SK., ŞEHİT HARUN KURT SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT ZAFER DİNMEZ SK., TERMAL SK., TUNÇ SK., UĞUREL SK., ULAŞ SK., ULUKISLA, ULUKIŞLA SK., UZMAN, UZMAN CD., VATAN, VATAN CD., YALDIZ SK., ZEHRA JALE DURUMAN SK
|14.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TAŞ SK., TATAR SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD.
|14.01.2024
|10:00
|12:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, SARIMEŞE
|BAGDAT, BAĞDAT CD., HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., KETEN, KETEN SK., MELEK, MELEK SK., MUALLİM SK., TURNA, YAKACIK SK.
|14.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, SARIMEŞE
|AYAZ, AYAZ SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., KASIRGA SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., TUNA SK., YEŞİLCE SK.
|14.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SARIMESE, SARIMEŞE
|ARUZ SK., BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., DEPO SK., DONANMA SK., FULYA SK., KASIMPATI SK., MEMİŞOĞLU SK., YONCA SK.
|14.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|SANAYI, SANAYİ
|IZMIT SANAYI SITESI 13., IZMIT SANAYI SITESI 9., İZMİT SANAYİ SİTESİ 11. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 28. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 9. CD.
|14.01.2024
|09:00
|15:00
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YAYLACIK
|AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD.
|14.01.2024
|11:00
|13:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DENİZ EVLER
|18 MART CD., 4026. SK., 4030. SK., 4031. SK., 4036. SK., 4037. SK., 4039. SK., 4040. SK., 4041. SK., 4043. SK., 4048. SK., 4049. SK., 4055. SK., 4057. SK., 4058. SK., 4061. SK., 4064. SK., 4065. SK., 4066. SK., 4069. SK., 4070. SK., 4074., 4074. SK., 4076. SK., 4091. SK., 4104. SK., 4106. SK., 4107. SK., 4113., 4113. SK., 4114. SK., 4115. SK., 4120. SK., ADALET CD., AKDENİZ CD., BAHÇE KAPILAR CD., BİLGİN CD., ÇAĞLAR CD., ÇELEBİ CD., FİDANLIK CD., İHSANİYE KARADENİZ CD., ÖZLER CD., TURAN GÜNEŞ CD.
|14.01.2024
|01:00
|03:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AĞAÇAĞIL, AYDINLIK, BULDUK, ÇALYER, ÇARŞI, DELIVELI, DELİVELİ, EĞERCİLİ, KARABAŞ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SAHINLER, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE
|KÖY SOKAĞI, AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, HEYKEL SK., İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|14.01.2024
|10:00
|13:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|CEDIT, CEDİT, ERENLER
|DİK MERDİVENLER SK., EYÜP KAYMAZ SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, HIZIR SK., MİMOZA SK., SEYH AKIF, SİPAHİ SK., ŞEYH AVNİ SK., TOMURCUK SK.
|14.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|BARBAROS, YEŞİLKENT
|BAKIŞ SK., ÇALIK, ÇALIK SK., EDANUR, GÜRKAN SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., HOYLAN SK., MİLLET CD., NECİP FAZIL CD., TANTAOĞLU CD., YÜRÜYÜŞ CD.
|14.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|VEZİRÇİFTLİĞİ
|HÜR, HÜR SK., PARK SK.
|14.01.2024
|13:00
|15:00
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ
|AYVAZ SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BESTE SK., D-130 YAN YOL CD, DUROĞLU SK., GEDİK SK., GÜRGEN, NALAN SK., OSMAN GAZİ SK., ÖMÜR SK., PARK, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., TUNALI SK., VEZIR, VEZİR CD.
|14.01.2024
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ
|BAĞIN SK., BAHAR, BAHAR SK., BARBAROS CD., BUHARA SK., FILIZ, FİLİZ SK., FURUNCU, FURUNCU SK., GÜLDESTE SK., HİCAZ SK., İNANÇ SK., MEMNUN, MEMNUN SK., SAKA, SAKA SK., SERÇE SK., ULUCAMİ CD., YENİÇERİ SK.
|14.01.2024
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ
|AKBAŞ SK., ALİ AYGÜN SK., BAGIN, BİLGE SK., ÇİÇEKLER SK., DÜLGER SK., EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON SK., ILIM, İLİM SK., KAĞAN SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YONCALI SK.
|14.01.2024
|09:00
|14:00
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENİZLİLER
|ELMALI SK., TÜRKMEN SK.
|14.01.2024
|09:00
|14:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU, İBRİKDERE
|143. SK., 158. SK., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., AKTIF, AKTİF CD., AŞİYAN CD., ÇAMLIDERE CD., ENDER, ENDER SK., ESENTEPE SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNEŞ CD., KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SELÇUK, SELÇUK SK., SEZİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., UMUTTEPE CD., ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD.
|14.01.2024
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|GEBZE
|ARAPÇEŞME, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, GAZİLER, GEBZE OSB, KADILLI, MEVLANA, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELİTLİ
|1082/3. SK., 269, 3020. SK., 3313, 3313., 3317., 3317. SK, 3318, 3318., 3326., 3326. SK., 3327., 3340., 3341, 3341., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3413., 3418., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3801. SK., 3804., 3806., 3806. CD., 3810, 3811., 3812., 3813., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3840. SK., 3841, 3853., 4002., 4002. SK, 4003. SK., 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4201. SK, 4301, 4301., 4301. SK., 4303, 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 431, 4320, 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334. SK., 4337., 4341, 4341., 4439., 873/2. SK., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ATATÜRK CD., AYAR SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., HİLAL SK., ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., İSTİKLAL CD., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LALE SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MERKEZ SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERİ CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., OKUL SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SEZER SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., VADİ SK., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK.
|14.01.2024
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIS, BARIŞ
|1804., 1804. SK., 1805., 1805. SK., 1805/2. SK., D-100 KARAYOLU, TERMINAL
|14.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIS, BARIS SB, BARIŞ
|1802., 1802. SK., 1803/1. SK., 1803/3. SK., 1803/4. SK., 1804/2. SK., 1805/1. SK., 5001, D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL CD., KOŞU YOLU CD., TERMİNAL CD.
|14.01.2024
|09:00
|15:00
- Gündem
6 ilçe karanlığa gömülecek! 14 Ocak elektrik kesintisi!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 14 Ocak Pazar günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
# SEDAŞ, elektrik kesintisi, Ankara, şehit, cumhuriyet, yeni, 2024, Başiskele, karamürsel
13 Oca 2024 - 20:05 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.689.259 gösterim gerçekleşti.
MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR
LUCA MUHASEBE PROGRAMI KULLANABİLEN MUHASEBE KONUSUNDA DENEYİMLİ İZMİT'TE İKAMET EDEN BAYAN ELEMAN ARANIYOR05327211058
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.