Kartepe’de hafta boyunca kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezine yarı yıl tatili öncesi yağan kar mutluluk yarattı. Meteoroloji’nin verilerine göre Kartepe’de kar kalınlığı 72 santim, Uludağ’da ise 31 santim ölçüldü. Kartepe’de pistlerde yapılan çalışmalarla kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Yarı yıl tatili öncesi pistler kayak için uygun hale getirildi. Hafta sonu için gelen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkardı.
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Kartepe’de kar kalınlığı 72 santim'i buldu!
Kartepe’de etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 72 santim olarak ölçüldü. Pistlerde ise kar kalınlığı yapılan çalışma ile 1 metreyi geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.