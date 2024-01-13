Kartepe’de kar kalınlığı 72 santim'i buldu!

Kartepe’de hafta boyunca kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezine yarı yıl tatili öncesi yağan kar mutluluk yarattı. Meteoroloji’nin verilerine göre Kartepe’de kar kalınlığı 72 santim, Uludağ’da ise 31 santim ölçüldü. Kartepe’de pistlerde yapılan çalışmalarla kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Yarı yıl tatili öncesi pistler kayak için uygun hale getirildi. Hafta sonu için gelen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkardı.