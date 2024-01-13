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Kartepe’de kar kalınlığı 72 santim'i buldu!

Kartepe’de etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 72 santim olarak ölçüldü. Pistlerde ise kar kalınlığı yapılan çalışma ile 1 metreyi geçti.

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Kartepe’de kar kalınlığı 72 santim'i buldu! mask
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Kartepe’de hafta boyunca  kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezine yarı yıl tatili öncesi yağan kar mutluluk yarattı. Meteoroloji’nin verilerine göre Kartepe’de kar kalınlığı 72 santim, Uludağ’da ise 31 santim ölçüldü. Kartepe’de pistlerde yapılan çalışmalarla kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Yarı yıl tatili öncesi pistler kayak için uygun hale getirildi. Hafta sonu için gelen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkardı.
# oldu, kar

13 Oca 2024 - 20:34 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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