13 Oca 2024 - 20:21- Asayiş G:

Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı mask
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Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti yol ayrımında Tahsin P. idaresindeki 34 JV 3072 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.Yaralı sürücü ile eşi Meryem, gelini Yasemin ve torunu Sevde P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
# sağlık, sevk edildi, Ankara, HABER, Darıca, eğitim

13 Oca 2024 - 20:21 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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