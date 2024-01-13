13 Oca 2024 - 21:01- Siyaset G:

'İBB'de 557 terörist var' diyen Soylu 'siyaset yapma özgürlüğünü' kullanmış

''İBB'de 557 terörist var'' iddiasını herhangi bir belgeye dayandırmamakla eleştirilen Süleyman Soylu, mahkemeye avukatı aracılığıyla verdiği ifadede 'siyaset yapma özgürlüğünü' kullandığını söyledi.
'İBB'de 557 terörist var' diyen Soylu 'siyaset yapma özgürlüğünü' kullanmış mask

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, ''terörle iltisaklı'' olduğunu savunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları hakkındaki davayla yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ifade tutanağında, Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 550 kişinin ''terörle'' bağlantılı olduklarına ilişkin iddiası hakkında "söylemlerinin siyaset yapma özgürlüğü çerçevesinde olduğu" beyan ediliyor.

Soylu adına avukatı Uğur Kızılca'nın verdiği beyanda, "Müvekkilim İçişleri Bakanı’dır. Hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır" denildiği görülüyor.

Soylu: Ayıplı olduğunuz bu alana girmeyin
İddialarının herhangi bir belgeye dayanmadığı yönündeki tepkiler üzerine açıklama yapan Soylu, avukatının kendisi adına beyan verdiği ifade tutanağında İçişleri Bakanlığı raporlarının kaynak gösterildiğini söyledi.

Sosyal medyanın ''yalanların beşiği'' olduğunu savunan Soylu, "Ayıplı olduğunuz bu alana girmeyin" dedi.

Kaynak: solhaber

# ifade, AKP, milletvekili

13 Oca 2024 - 21:01 - Siyaset

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Yorumlar

(3)
03

Benden Söylemesi - bunun adı halkı yanıltıp isyana teşvik değilmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Ocak 22:29
02

Yalan Mı Özgürlük Mü? - Zaten yalana dayalı siyaset yapmaktan başka bir şey yapmışlığınız yok.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Ocak 21:26
01

Kullar Ali - Ne zamandan beri ''bakan'' yalanı siyasi özgürlük olarak tanimlıyor.Yazık çok yazık..Vatandaş böyle isnatta bulunsa hakkında tahkikat başlatılır.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 13 Ocak 21:19
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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