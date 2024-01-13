AKP, MHP ve İYİ Parti'den ilk 'ittifak'... CHP o ilde belediye başkanlığını kaybetti

Bilecik’te bugün gerçekleştirilen Bilecik Belediye Başkanlığı seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti’nin 'desteğini alamayan' CHP, belediyeyi kaybetti.

Bilecik Belediyesi'nin yeni başkanı dün partisi İYİ Parti’den istifa ederek seçime bağımsız giren Mustafa Sadık Kaya oldu.

İSTİFA ETMİŞTİ

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından geçtiğimiz yıl geçici olarak görevden alınan ve partisi CHP’den ihraç edilen Semih Şahin 2 gün önce görevinden istifa etmişti.

Bu süreçte yerine Melek Mızrak Subaşı vekalet ederken, istifanın ardından belediye başkanlığı koltuğuna Meclis 1. Başkanvekili İYİ Partili Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya geçmişti.

Bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda belediye başkanlığı seçimi oldu. Meclis salonu tıklım tıklım dolarken, dünkü şehitler için saydı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

25 meclis üyesinin tamamın katılığı seçimde CHP Melek Mızrak Subaşı’nı, AKP ve MHP Hasan Cinit’i aday çıkardı.

Mustafa Sadık Kaya’da bağımsız aday olduğu açıkladı seçimlerin ilk turunda Melek Mızrak Subaşı 11, Hasan Cinit 10, Mustafa Sadık Kaya 4 oy oldu.

BAŞKAN SEÇİLDİ

İkinci turda da sayılar değişmeyince seçimde üçüncü tura geçildi. Bu turda AKP ve MHP Hasan Cinit’i adaylıktan çekildi. Son turda 2 adayın yarıştığı seçimde Mustafa Sadık Kaya 14 oy alırken, Melek Mızrak Subaşı 11 oyda kaldı.

Bu seçimler sonrası Mustafa Sadık Kaya Bilecik Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

"ŞU ANDA BİLE KASAMIZDA PARA VAR"

Bilecik Belediyesinin yeni başkanı Mustafa Sadık Kaya seçim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Meclisimizin bana göstermiş olduğu teveccühü sonra çok, çok iyi bir neticeye ulaştığı kendim olarak söylüyorum. Neden derseniz bana güven gösterdiler devam et dediler. 3. defa belediye başkan vekilliği yaptım burada, baktım olmuyor ben aday oldum. Bütün Bilecik için hayırlı olsun. Memleketimiz için hayırlı olsun. Özellikle şunu söylemek istiyorum Bilecik’in ne ihtiyacı varsa para oraya harcanacak. Aykırı şeyler beklemeyin bizden. Bilecik’in ihtiyacı olanlara harcanacak para. Bana dediler ya sattılar diye. Ben satmadım, şu anda bile kasamızda para olmasına rağmen borçlanma istediler. Tüm işçilerin memurların hesaplarına paralar yatırıldı ona rağmen hizmet bütçemiz var. Bunun değerlendirmesini Bilecik yapsın diyorum" dedi.

"75 GÜN İÇİN BİR KOLTUK KAVGASI ÇIKTI"

Seçim sonrası CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Ali Özdemir ve parti meclis üyeleriyle birlikte Melek Mızrak Subaşı bir açıklama yaptı.

Subaşı, "75 gün için bir koltuk kavgası çıktı. Her şey Bilecik’te çok dengeli giderken, güzel belediyeciliğimiz devam ederken koltuk kavgasıyla birlikte bir istifa gerçekleşti ve biz tekrar seçime gittik. Önemli değil bizler yine birlikteyiz. Ben buradan partime bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz 11 belediye meclis üyesi dimdik durduk her zamanki onurlu gururlu duruşumuzu da sergiledik. Bugün 75 gün için o koltuğu kaybetmiş olabiliriz hiç önemli değil. Önemli olan koltuk değildir. Bizler halkın oyuyla yüzde 75 oyuyla 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkacağız. Hiçbir şüphemiz yok. Sokaklardayız her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızla, halkımızla beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: cumhuriyet