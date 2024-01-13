En çok ekmek tüketen ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada yer aldı

Ekmek, birçok ülkede vazgeçilmez gıdalardan birisi.
Ekmek, protein, lif, kalsiyum, fosfor ve B1, B6 vitaminleri açısından zengin bir gıda olsa da fazla tüketimi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü, ekmeği fazla tüketen ülkeleri uyarıyor.
Türkiye, dünyada en çok ekmek tüketen ülkelerin başında bulunuyor.
Son 65 yılda dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda.
Türkiye'de bir kişi yılda 199.6 kg ekmek tüketiyor.
Listeye göre, ikinci sırada yılda 135 kg kişi başı tüketim ile Sırbistan, üçüncü sırada ise 131.1 kg kişi başı tüketim ile Bulgaristan yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.