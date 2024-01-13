- Yaşam

En çok ekmek tüketen ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada yer aldı

Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer alıyor.
En çok ekmek tüketen ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada yer aldı mask

Ekmek, birçok ülkede vazgeçilmez gıdalardan birisi.

Ekmek, protein, lif, kalsiyum, fosfor ve B1, B6 vitaminleri açısından zengin bir gıda olsa da fazla tüketimi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü, ekmeği fazla tüketen ülkeleri uyarıyor.

Türkiye, dünyada en çok ekmek tüketen ülkelerin başında bulunuyor.

Son 65 yılda dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda.

Türkiye'de bir kişi yılda 199.6 kg ekmek tüketiyor.

Listeye göre, ikinci sırada yılda 135 kg kişi başı tüketim ile Sırbistan, üçüncü sırada ise 131.1 kg kişi başı tüketim ile Bulgaristan yer alıyor.
# sağlık, türkiye, dünya

13 Oca 2024 - 21:04 - Yaşam

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