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AMATÖRDE SONUÇLAR

AMATÖR KÜME’DE DÜN BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI:

SPOR MERKEZİ
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AMATÖRDE SONUÇLAR mask

 U15

Gebze tayfun spor 0
Çayırova belediye eğitim spor^: 2

U18kls

Gebze Balkan spor: 0
Gebze 41Karadenizspor :3
Sağlıkçı Yusuf Kirenli

U 15

Gölcük Asarköy Spor : 2
Karamürsel Spor: 3

Süper Amatör

Hisareyn Spor :1
Çayırova Spor:1

Sağlıkçı :Yok

 U-15

İzmit Gb.-6
Kocaeli Okanspor-0
Sağl.Muharrem Kaymaz

 S LİG

Osmanlı 41 spor. 1
Arslanbey org sanayi. 2

U15 G

Kullar 1975 spor: 2
Kartepe F.S.M Spor: 0

Yazlık spor:5
Seka Doğan spor:2

Sağ: Olgun Dursun

U 15

Uzunçiftlik spor : 1
Arslanbey g.b. spor : 5
Sağ. Şenol akman

U 18

Kocaeli Nusretiye spor: 1
Tutunciftlik spor : 2
Sağ. Yok

 U 18 ELİT C

GEBZE BEYLİKBAĞI SPOR:5
DARICA KÜLTÜR VE MARTI SPOR:2
77 DAKİKADA DARICA KÜLTÜR VE MARTI SPOR SAHADA 7 KİŞİNİN ALTINA DÜŞMESİ NEDENİYLE MAC HAKEM TARAFINDAN TATİL EDİLDİ.

U 18 KLS.E

TANER AYGÜN YAVUZ SELİM SPOR:6
GEBZE BALCIK KÖYÜ SPOR:0

SAGLIKCI:YOK

 U 18

Gölcük spor 7
Iźmit fk 0
Sag.Ismail Koca

U18

G. Sultan Orhan spor 4
Ç. Şekerpınar spor 1

Sağlıkçı Yusuf Kirenli

U18 Elit C

Tavşancılspor:0
Darıca Birlikspor:5
Saglikcı : Yok

 U_18

KLASMAN F

Çayırova Serhat Spor: 1
Gebze Anibal Spor: 6
Saglıkçı Yok

U15 L

Çayırova Bulut Spor: 1
Dilovası Yıldızlar Spor: 0
Sağlıkçı Yok

 U 18 KLASMAN

Gölcük Karadeniz spor. 4
Gölcük Şirinköy spor. 3
Sağ Eren Korkmaz

U15

Körfez olimpik spor:0
KORBLD HEREKE
YILDIZSPOR:3

Tutunciflikspor:0
K. Güneş spor :7

S amatör

Yeniyali Barboros:1
Karamürsel spor :5

1kume eleme

Karatepe GBSPOR:1
Gebze BİRLİKSPOR:2
Sağlık Fikret turk

Süper amatör

Gebze tayfun spor:1
Başiskele bld spor :9
Sağlıkçı:yusuf kirenli

S.Amatör

Derince A.Ş...0
Arslanbey GB.3
Sağlık.Sami Ayyıldız

 U15

Karatepe Gb.spor 0
Başiskele Birlik spor 6
Sag. Yok.

U15

Sarimeşe Bld.spor :0
Basiskele Damlarspor :3

1.Kume Eleme
Gölcuk İdman Yurdu 2
Kocaeli Korfezspor 0

Sag. Şenol Akman

 1KUME ELEME

Şirinspor:1
Uzuntarla Bld.Spor:2
Sağ.Yok
Suleyman Kar:

U-18 Klasman

Çayırtepe gençlik spor 2
İzmit baç spor 1

S. Amatör

Bekirdere spor: 0
Darıca Türkeli gençlik ^:6
Sağlık Furkan güler

1.KUME ELEME

B.Basaran spor 0 Alikahya Bld Spor 1

sağlıkçı FURKAN GÜLER

 U 15

Gölcük idm yurdu: 0
Gölcük Karadeniz spor:13
Sağ Eren Korkmaz

 U 18

Darıca spor 6
Çayırova gümüş 3
Sağlıkçı yok

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13 Oca 2024 - 21:38 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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