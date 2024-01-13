AMATÖRDE SONUÇLAR

U15
Gebze tayfun spor 0
Çayırova belediye eğitim spor^: 2
U18kls
Gebze Balkan spor: 0
Gebze 41Karadenizspor :3
Sağlıkçı Yusuf Kirenli
U 15
Gölcük Asarköy Spor : 2
Karamürsel Spor: 3
Süper Amatör
Hisareyn Spor :1
Çayırova Spor:1
Sağlıkçı :Yok
U-15
İzmit Gb.-6
Kocaeli Okanspor-0
Sağl.Muharrem Kaymaz
S LİG
Osmanlı 41 spor. 1
Arslanbey org sanayi. 2
U15 G
Kullar 1975 spor: 2
Kartepe F.S.M Spor: 0
Yazlık spor:5
Seka Doğan spor:2
Sağ: Olgun Dursun
U 15
Uzunçiftlik spor : 1
Arslanbey g.b. spor : 5
Sağ. Şenol akman
U 18
Kocaeli Nusretiye spor: 1
Tutunciftlik spor : 2
Sağ. Yok
U 18 ELİT C
GEBZE BEYLİKBAĞI SPOR:5
DARICA KÜLTÜR VE MARTI SPOR:2
77 DAKİKADA DARICA KÜLTÜR VE MARTI SPOR SAHADA 7 KİŞİNİN ALTINA DÜŞMESİ NEDENİYLE MAC HAKEM TARAFINDAN TATİL EDİLDİ.
U 18 KLS.E
TANER AYGÜN YAVUZ SELİM SPOR:6
GEBZE BALCIK KÖYÜ SPOR:0
SAGLIKCI:YOK
U 18
Gölcük spor 7
Iźmit fk 0
Sag.Ismail Koca
U18
G. Sultan Orhan spor 4
Ç. Şekerpınar spor 1
Sağlıkçı Yusuf Kirenli
U18 Elit C
Tavşancılspor:0
Darıca Birlikspor:5
Saglikcı : Yok
U_18
KLASMAN F
Çayırova Serhat Spor: 1
Gebze Anibal Spor: 6
Saglıkçı Yok
U15 L
Çayırova Bulut Spor: 1
Dilovası Yıldızlar Spor: 0
Sağlıkçı Yok
U 18 KLASMAN
Gölcük Karadeniz spor. 4
Gölcük Şirinköy spor. 3
Sağ Eren Korkmaz
U15
Körfez olimpik spor:0
KORBLD HEREKE
YILDIZSPOR:3
Tutunciflikspor:0
K. Güneş spor :7
S amatör
Yeniyali Barboros:1
Karamürsel spor :5
1kume eleme
Karatepe GBSPOR:1
Gebze BİRLİKSPOR:2
Sağlık Fikret turk
Süper amatör
Gebze tayfun spor:1
Başiskele bld spor :9
Sağlıkçı:yusuf kirenli
S.Amatör
Derince A.Ş...0
Arslanbey GB.3
Sağlık.Sami Ayyıldız
U15
Karatepe Gb.spor 0
Başiskele Birlik spor 6
Sag. Yok.
U15
Sarimeşe Bld.spor :0
Basiskele Damlarspor :3
1.Kume Eleme
Gölcuk İdman Yurdu 2
Kocaeli Korfezspor 0
Sag. Şenol Akman
1KUME ELEME
Şirinspor:1
Uzuntarla Bld.Spor:2
Sağ.Yok
Suleyman Kar:
U-18 Klasman
Çayırtepe gençlik spor 2
İzmit baç spor 1
S. Amatör
Bekirdere spor: 0
Darıca Türkeli gençlik ^:6
Sağlık Furkan güler
1.KUME ELEME
B.Basaran spor 0 Alikahya Bld Spor 1
sağlıkçı FURKAN GÜLER
U 15
Gölcük idm yurdu: 0
Gölcük Karadeniz spor:13
Sağ Eren Korkmaz
U 18
Darıca spor 6
Çayırova gümüş 3
Sağlıkçı yok
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.