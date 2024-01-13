İzmitli Türkçüler 9 şehit için "İntikam'' istedi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında 9 asker şehit düştü. Bir çok siyasi partinin sadece sosyal medya paylaşımı yaptığı şehitlerle ilgili kentte yakın bir zamanda seslerini duyurmaya başlayan İzmitli Türkçüler tepki gösterdi. Sloganlar eşliğinde Sabri Yalım Parkında buluşan gençler şehit için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra basın açıklaması yaptı. Şehidin ruhuna okunan Fatiha'nın ardından her şehit haberinde burada olup tepki göstereceklerini ifade eden gençler "şehitleri normalleşmesine müsade etmeyeceğiz" derken "İntikam sloganları attılar. Çevredeki vatandaşların beğenisini toplayan gençlerin hareketini vatandaşlar alkışladı.
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# ifade, Pençe-Kilit, şehit, siyasi, sosyal medya, tepki
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Benden Söylemesi - intikammı istiyorsunuz gençler o zaman gidip bedelli yapmıyacaksınız gidin askere sözleşmeli yazilın görelim samimiyetinizi bu işler lafla olmuyor pazartesi şubeye gidip sözleşmeli asker yazılın görelim gerçek intikam duygunuzu burada nara atıp kafede kahve içmeye benzemez bu işler hadi şimdi evlerinize
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.