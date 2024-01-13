İzmitli Türkçüler 9 şehit için "İntikam'' istedi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında 9 asker şehit düştü. Bir çok siyasi partinin sadece sosyal medya paylaşımı yaptığı şehitlerle ilgili kentte yakın bir zamanda seslerini duyurmaya başlayan İzmitli Türkçüler tepki gösterdi. Sloganlar eşliğinde Sabri Yalım Parkında buluşan gençler şehit için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra basın açıklaması yaptı. Şehidin ruhuna okunan Fatiha'nın ardından her şehit haberinde burada olup tepki göstereceklerini ifade eden gençler "şehitleri normalleşmesine müsade etmeyeceğiz" derken "İntikam sloganları attılar. Çevredeki vatandaşların beğenisini toplayan gençlerin hareketini vatandaşlar alkışladı.